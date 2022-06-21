https://uz.sputniknews.ru/20220621/kitay-nazval-glavnogo-muchitelya-vsex-vremen--25499250.html
Китай назвал "главного мучителя" всех времен
Китай назвал "главного мучителя" всех времен
В КНР вспомнили, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке
2022-06-21T14:12+0500
2022-06-21T14:12+0500
2022-06-21T14:12+0500
в мире
китай
заявление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25498929_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_4b6ac1106a7c47d8393325d1be81a91c.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в социальной сети назвал США – "главным мучителем" всех времен. Об этом сообщает РИА Новости.Китайский дипломат напомнил, что именно США спровоцировали войну на Ближнем Востоке. В этой войне погибло 900 тысяч человек, а беженцами стали десятки миллионов.Также американские военные продолжают незаконно находиться в Сирии, под предлогом предоставления помощи курдам в устранении террористической группировки ИГ*. При этом американцы захватили контроль над нефтяными месторождениями в стране. Сирийскую нефть они вывозят на свои базы в Ираке.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также:"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливаетВ Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/15/25498929_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_619d9acd792fe98add64059b1ed3e5b4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, заявление
Китай назвал "главного мучителя" всех времен
В КНР вспомнили, какая страна спровоцировала войну на Ближнем Востоке, в ходе которой тысячи людей погибли, а миллионы были вынуждены покинуть свою родину.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в социальной сети назвал США – "главным мучителем" всех времен. Об этом сообщает РИА Новости
.
Китайский дипломат напомнил, что именно США спровоцировали войну на Ближнем Востоке. В этой войне погибло 900 тысяч человек, а беженцами стали десятки миллионов.
"С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — говорится в посте.
Также американские военные продолжают незаконно находиться в Сирии, под предлогом предоставления помощи курдам в устранении террористической группировки ИГ*. При этом американцы захватили контроль над нефтяными месторождениями в стране. Сирийскую нефть они вывозят на свои базы в Ираке.
* — запрещенная в России террористическая организация