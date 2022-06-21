https://uz.sputniknews.ru/20220621/kitay-nazval-glavnogo-muchitelya-vsex-vremen--25499250.html

Китай назвал "главного мучителя" всех времен

Китай назвал "главного мучителя" всех времен

В КНР вспомнили, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке

2022-06-21T14:12+0500

2022-06-21T14:12+0500

2022-06-21T14:12+0500

в мире

китай

заявление

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в социальной сети назвал США – "главным мучителем" всех времен. Об этом сообщает РИА Новости.Китайский дипломат напомнил, что именно США спровоцировали войну на Ближнем Востоке. В этой войне погибло 900 тысяч человек, а беженцами стали десятки миллионов.Также американские военные продолжают незаконно находиться в Сирии, под предлогом предоставления помощи курдам в устранении террористической группировки ИГ*. При этом американцы захватили контроль над нефтяными месторождениями в стране. Сирийскую нефть они вывозят на свои базы в Ираке.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также:"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливаетВ Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям

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китай, заявление