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Китай назвал "главного мучителя" всех времен
Китай назвал "главного мучителя" всех времен
В КНР вспомнили, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке
2022-06-21T14:12+0500
2022-06-21T14:12+0500
в мире
китай
заявление
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в социальной сети назвал США – "главным мучителем" всех времен. Об этом сообщает РИА Новости.Китайский дипломат напомнил, что именно США спровоцировали войну на Ближнем Востоке. В этой войне погибло 900 тысяч человек, а беженцами стали десятки миллионов.Также американские военные продолжают незаконно находиться в Сирии, под предлогом предоставления помощи курдам в устранении террористической группировки ИГ*. При этом американцы захватили контроль над нефтяными месторождениями в стране. Сирийскую нефть они вывозят на свои базы в Ираке.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также:"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливаетВ Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
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китай, заявление

Китай назвал "главного мучителя" всех времен

14:12 21.06.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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В КНР вспомнили, какая страна спровоцировала войну на Ближнем Востоке, в ходе которой тысячи людей погибли, а миллионы были вынуждены покинуть свою родину.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в социальной сети назвал США – "главным мучителем" всех времен. Об этом сообщает РИА Новости.
Китайский дипломат напомнил, что именно США спровоцировали войну на Ближнем Востоке. В этой войне погибло 900 тысяч человек, а беженцами стали десятки миллионов.
"С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — говорится в посте.
Также американские военные продолжают незаконно находиться в Сирии, под предлогом предоставления помощи курдам в устранении террористической группировки ИГ*. При этом американцы захватили контроль над нефтяными месторождениями в стране. Сирийскую нефть они вывозят на свои базы в Ираке.
* — запрещенная в России террористическая организация
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