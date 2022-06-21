https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-kitae-nazvali-dva-glavnyx-kozyrya-rossii-dlya-protivostoyaniya-zapadnym-sanktsiyam-25490142.html
В Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
В Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
По мнению директора отдела АОН КНР Полина, Россия успешно справляется с антироссийскими ограничениями, а общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".
2022-06-21T10:15+0500
2022-06-21T10:15+0500
2022-06-21T10:15+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
санкции
запад
экспорт
зерно
электроэнергия
продовольствие
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Богатство энергоресурсами и продовольствием — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил в беседе с порталом "Гуаньча" директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук(АОН КНР) Сюй Полин, сообщает РИА Новости.Специалист отметил, что Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и на данный момент общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".Эксперт отметил, что в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.Помимо этого, у Москвы есть большие возможности экспорта зерна, добавил он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Беспрецедентно и незаконно: Песков о блокаде КалининградаФранция больше не получает российский трубопроводный газ
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россия, санкции, запад, экспорт, зерно, электроэнергия, продовольствие
В Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
По мнению директора отдела АОН КНР Полина, Россия успешно справляется с антироссийскими ограничениями, а общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Богатство энергоресурсами и продовольствием — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил в беседе с порталом "Гуаньча" директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук(АОН КНР) Сюй Полин, сообщает РИА Новости
.
Специалист отметил, что Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и на данный момент общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".
"Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие", — указал Полин.
Эксперт отметил, что в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Помимо этого, у Москвы есть большие возможности экспорта зерна, добавил он.
"Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 млн. тонн (зерна. — Прим. ред.) Это соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям", — отметил Полин.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.
Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.
Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.