https://uz.sputniknews.ru/20220621/kleschi-lyubyat-kusat-v-opredelyonnye-mesta--ekspert-25518973.html
Клещи любят кусать в определённые места – эксперт
Клещи любят кусать в определённые места – эксперт
Куда клещи любят кусать, объяснила врач.
2022-06-21T23:00+0500
2022-06-21T23:00+0500
2022-06-21T23:00+0500
это интересно
клещ
эксперт
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Клещи – существа не прихотливые, но и у них есть любимые места на теле человека. У взрослых и детей эти места отличаются, рассказала врач-невролог Анастасия Якупова. Об этом сообщает РИА Новости.У детей клещи чаще всего выбирают для укуса шею, уши и волосистую часть головы. У взрослых они предпочитают другие места – области подмышек и паха.Врач добавила, что области живота, спины и лопаток тоже пользуются популярностью у клещей.Читайте также:Как уберечься от укусов комаров и клещейОнищенко рассказал, как подготовиться ко встрече с клещом
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MIA „Rosiya Segodnya“
клещ, эксперт
Клещи любят кусать в определённые места – эксперт
Найти клеща на теле человека зачастую затруднительно. Куда они любят кусать, объяснила врач
Клещи – существа не прихотливые, но и у них есть любимые места на теле человека. У взрослых и детей эти места отличаются, рассказала врач-невролог Анастасия Якупова. Об этом сообщает РИА Новости.
У детей клещи чаще всего выбирают для укуса шею, уши и волосистую часть головы. У взрослых они предпочитают другие места – области подмышек и паха.
"Клещ может укусить хоть куда. Однако обращаются к нам чаще именно с этими участками", — уточнила врач-невролог.
Врач добавила, что области живота, спины и лопаток тоже пользуются популярностью у клещей.