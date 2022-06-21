https://uz.sputniknews.ru/20220621/kleschi-lyubyat-kusat-v-opredelyonnye-mesta--ekspert-25518973.html

Клещи любят кусать в определённые места – эксперт

Клещи любят кусать в определённые места – эксперт

Куда клещи любят кусать, объяснила врач.

2022-06-21T23:00+0500

2022-06-21T23:00+0500

2022-06-21T23:00+0500

это интересно

клещ

эксперт

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Клещи – существа не прихотливые, но и у них есть любимые места на теле человека. У взрослых и детей эти места отличаются, рассказала врач-невролог Анастасия Якупова. Об этом сообщает РИА Новости.У детей клещи чаще всего выбирают для укуса шею, уши и волосистую часть головы. У взрослых они предпочитают другие места – области подмышек и паха.Врач добавила, что области живота, спины и лопаток тоже пользуются популярностью у клещей.Читайте также:Как уберечься от укусов комаров и клещейОнищенко рассказал, как подготовиться ко встрече с клещом

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клещ, эксперт