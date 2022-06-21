https://uz.sputniknews.ru/20220621/kuda-s-nachala-goda-uzbekistan-eksportiroval-konditsionery-25488170.html

Куда с начала года Узбекистан экспортировал кондиционеры

Куда с начала года Узбекистан экспортировал кондиционеры

Россия входит в Топ 5 стран-партнеров по импорту кондиционеров из республики.

2022-06-21T08:07+0500

2022-06-21T08:07+0500

2022-06-21T09:50+0500

экономика

экспорт

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. За первые пять месяцев Узбекистан экспортировал 25 382 кондиционера в 12 стран, сообщает Госкомстат.Общая сумма экспорта составила $13,8 млн.По данным ведомства экспорт кондиционеров увеличился на 2750 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидером стал Азербайджан, закупив у республики 13 064 кондиционера. На втором месте Таджикистан – 2940 единиц и Казахстан – 22 62 штук.И замыкают пятерку лидеров Туркменистан и Россия, которая остается ключевым торговым партнером Узбекистана.В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на $346,8 млн. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильниковРоссия готова увеличить экспорт продовольствия — Путин

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экспорт