https://uz.sputniknews.ru/20220621/minoborony-vosstanovilo-veschanie-rossiyskix-kanalov-v-xersonskoy-oblasti-25488536.html
Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Теперь около миллиона жителей области совершенно бесплатно могут смотреть 24 российских телеканала.
2022-06-21T08:29+0500
2022-06-21T08:29+0500
2022-06-21T08:29+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Теперь около миллиона жителей области совершенно бесплатно могут смотреть Первый канал, "Россию", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезду", "Мир" и другие российские каналы.Впервые вещание российских телевизионных каналов возобновили в городе Херсоне и на незначительной части области около двух месяцев назад.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Экскурсия по тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя – видео
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россия, украина, телевидение
Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области
Теперь около миллиона жителей области совершенно бесплатно могут смотреть 24 российских телеканала.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
Теперь около миллиона жителей области совершенно бесплатно могут смотреть Первый канал, "Россию", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезду", "Мир" и другие российские каналы.
"Специалистами подразделений связи Вооружённых Сил России была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области", — уточнили в Минобороны.
Впервые вещание российских телевизионных каналов возобновили в городе Херсоне и на незначительной части области около двух месяцев назад.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.