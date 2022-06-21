https://uz.sputniknews.ru/20220621/moskovskaya-birja-nachnet-torgi-uzbekskim-sumom-25494076.html

Московская биржа начнет торги узбекским сумом

Московская биржа начнет торги узбекским сумом

Новые валюты расширят торговые возможности участников рынка, считают на бирже.

2022-06-21T12:09+0500

2022-06-21T12:09+0500

2022-06-21T12:09+0500

россия

фондовая биржа

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сум

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Узбекский сум выходит на валютный рынок Московской биржи. Торги национальной валютой Узбекистана начнутся 27 июня, сообщает пресс-служба Мосбиржи.Помимо сума здесь также стартуют торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.Теперь участники торгов смогут пользоваться спот и своп инструментами на следующие валютные пары:В скором времени могут начаться торги также валютой Объединенных Арабских Эмиратов – дирхамом.Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также: Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост

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