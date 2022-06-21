https://uz.sputniknews.ru/20220621/moskovskaya-birja-nachnet-torgi-uzbekskim-sumom-25494076.html
Московская биржа начнет торги узбекским сумом
Московская биржа начнет торги узбекским сумом
Новые валюты расширят торговые возможности участников рынка, считают на бирже.
2022-06-21T12:09+0500
2022-06-21T12:09+0500
2022-06-21T12:09+0500
россия
фондовая биржа
валюта
сум
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Узбекский сум выходит на валютный рынок Московской биржи. Торги национальной валютой Узбекистана начнутся 27 июня, сообщает пресс-служба Мосбиржи.Помимо сума здесь также стартуют торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.Теперь участники торгов смогут пользоваться спот и своп инструментами на следующие валютные пары:В скором времени могут начаться торги также валютой Объединенных Арабских Эмиратов – дирхамом.Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также: Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост
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MIA „Rosiya Segodnya“
фондовая биржа, валюта, сум
Московская биржа начнет торги узбекским сумом
Новые валюты расширят торговые возможности участников рынка, считают на бирже.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Узбекский сум выходит на валютный рынок Московской биржи. Торги национальной валютой Узбекистана начнутся 27 июня, сообщает пресс-служба Мосбиржи
.
Помимо сума здесь также стартуют торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.
"Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.
Теперь участники торгов смогут пользоваться спот и своп инструментами на следующие валютные пары:
В скором времени могут начаться торги также валютой Объединенных Арабских Эмиратов – дирхамом.
Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.
На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.