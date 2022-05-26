https://uz.sputniknews.ru/20220526/zamministra-ekonomiki-rossii-birji-stran-eaes-demonstriruyut-burnyy-rost-24811541.html
Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост
Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост
Заместитель главы Минэкономразвития России озвучил данные объемов торгов на биржах стран Евразийского экономического союза.
2022-05-26T12:24+0500
2022-05-26T12:24+0500
2022-05-26T12:24+0500
экономика
экономика
фондовая биржа
еаэс
министерство экономического развития
торги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19463518_0:54:3083:1788_1920x0_80_0_0_bd01cdb131ea23f89ddb864c6731719d.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Биржи государств-участников ЕАЭС демонстрируют стремительный рост. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе сессии "Роль биржевых финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах государств ЕАЭС, в стимулировании экономического роста" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке.По мнению российского замминистра, это начало новой макроэкономической эпохи. Общая ключевая задача стран-участников — обеспечить бесперебойную работу всех отраслей, чтобы внешнеэкономическое давление и макроэкономическая ситуация не смогли оказать негативное влияние на благополучие граждан и устойчивость экономик и рынков.Вольвач отметил, что объективные процессы образуют основу для ускорения развития единого финансвового рынка и биржевого пространства ЕАЭС.Также замминистра сообщил, что в первом квартале текущего года торги на пространстве ЕАЭС значительно выросли. В 2021 году крупнейшие биржи стран-участников, Московская и KASE, обновили рекорды по объему торгов.В Бишкеке в четверг впервые проходит Евразийский экономический форум. Организаторы сообщили, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек из 15 стран.Речь прежде всего о представителях бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Также ожидается прибытие делегаций из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Всего будет организовано шесть панельных дискуссий о новых направлениях сотрудничества на евразийской площадке в промышленности, электронной торговле, энергетической и транспортной сферах, бизнесе и туризме.Напомним, в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19463518_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_c79cb20c84f9b0c6342fdba96efd6727.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, фондовая биржа, еаэс, министерство экономического развития, торги
Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост
Заместитель главы Минэкономразвития России озвучил данные объемов торгов на биржах стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Биржи государств-участников ЕАЭС демонстрируют стремительный рост. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе сессии "Роль биржевых финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах государств ЕАЭС, в стимулировании экономического роста" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке.
По мнению российского замминистра, это начало новой макроэкономической эпохи. Общая ключевая задача стран-участников — обеспечить бесперебойную работу всех отраслей, чтобы внешнеэкономическое давление и макроэкономическая ситуация не смогли оказать негативное влияние на благополучие граждан и устойчивость экономик и рынков.
Вольвач отметил, что объективные процессы образуют основу для ускорения развития единого финансвового рынка и биржевого пространства ЕАЭС.
"Несмотря на то что биржевые институты стран ЕАЭС достаточно молоды, они демонстрируют активный, а в последнее время, я бы сказал, бурный рост. Этому способствуют быстрое внедрение современных стандартов, технологий и методик работы. Есть лидеры и есть страны, которые впитывают эти лучшие стандарты", — цитирует Вольвача Sputnik Кыргызстан.
Также замминистра сообщил, что в первом квартале текущего года торги на пространстве ЕАЭС значительно выросли. В 2021 году крупнейшие биржи стран-участников, Московская и KASE, обновили рекорды по объему торгов.
Московская биржа — более квадриллиона рублей;
Казахстанская фондовая биржа — почти $410 млрд;
Белорусская валютно-фондовая биржа — почти 35 млрд белорусских рублей;
Кыргызская фондовая биржа — 227 млрд сомов;
Армянская фондовая биржа — почти 110 млрд драмов.
"Бурный рост финансово-валютного рынка начался не сегодня. Несколько лет совместной работы по интеграции наших рынков тоже дали более чем видимый результат", — резюмировал Вольвач.
В Бишкеке в четверг впервые проходит Евразийский экономический форум. Организаторы сообщили, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек из 15 стран.
Речь прежде всего о представителях бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Также ожидается прибытие делегаций из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Всего будет организовано шесть панельных дискуссий о новых направлениях сотрудничества на евразийской площадке в промышленности, электронной торговле, энергетической и транспортной сферах, бизнесе и туризме.
Напомним, в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.
Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.