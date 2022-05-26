https://uz.sputniknews.ru/20220526/zamministra-ekonomiki-rossii-birji-stran-eaes-demonstriruyut-burnyy-rost-24811541.html

Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост

Замминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост

Заместитель главы Минэкономразвития России озвучил данные объемов торгов на биржах стран Евразийского экономического союза.

2022-05-26T12:24+0500

2022-05-26T12:24+0500

2022-05-26T12:24+0500

экономика

экономика

фондовая биржа

еаэс

министерство экономического развития

торги

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Биржи государств-участников ЕАЭС демонстрируют стремительный рост. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе сессии "Роль биржевых финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах государств ЕАЭС, в стимулировании экономического роста" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке.По мнению российского замминистра, это начало новой макроэкономической эпохи. Общая ключевая задача стран-участников — обеспечить бесперебойную работу всех отраслей, чтобы внешнеэкономическое давление и макроэкономическая ситуация не смогли оказать негативное влияние на благополучие граждан и устойчивость экономик и рынков.Вольвач отметил, что объективные процессы образуют основу для ускорения развития единого финансвового рынка и биржевого пространства ЕАЭС.Также замминистра сообщил, что в первом квартале текущего года торги на пространстве ЕАЭС значительно выросли. В 2021 году крупнейшие биржи стран-участников, Московская и KASE, обновили рекорды по объему торгов.В Бишкеке в четверг впервые проходит Евразийский экономический форум. Организаторы сообщили, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек из 15 стран.Речь прежде всего о представителях бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Также ожидается прибытие делегаций из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Всего будет организовано шесть панельных дискуссий о новых направлениях сотрудничества на евразийской площадке в промышленности, электронной торговле, энергетической и транспортной сферах, бизнесе и туризме.Напомним, в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:

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экономика, фондовая биржа, еаэс, министерство экономического развития, торги