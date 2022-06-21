https://uz.sputniknews.ru/20220621/rossiyskiy-i-uzbekistanskiy-vuzy-prinimayut-dokumenty-na-sovmestnuyu-programmu-25487686.html

МГУ и УГН совместно подготовят специалистов по геологии

МГУ и УГН совместно подготовят специалистов по геологии

По окончании обучения студенты получат дипломы бакалавров сразу двух стран – России и Узбекистана.

2022-06-21T07:30+0500

2022-06-21T07:30+0500

2022-06-21T09:52+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Университет геологических наук (УГН) и Московский государственный институт имени М.В. Ломоносова (МГУ) объявили начало приема документов на программу бакалавриата по направлению "Геология (Геофизика)". Об этом сообщает УГН на своем сайте.Студентам предстоит учиться 4 года, из них два года в Ташкенте, два года – в Москве. По завершении обучения выпускники программы получат государственные дипломы двух стран – России и Узбекистана.Подать документы на поступление можно онлайн на сайте МГУ, сообщает пресс-служба УГН.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также: Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябре

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