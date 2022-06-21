https://uz.sputniknews.ru/20220621/sholts-otvetil-na-obvineniya-ukrainskix-vlastey--25511182.html
Шольц ответил на обвинения украинских властей
Шольц ответил на обвинения украинских властей
Шольц не позволит Украине давить на немецкую политику.
2022-06-21T18:02+0500
2022-06-21T18:02+0500
2022-06-21T18:02+0500
в мире
канцлер фрг
украина
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Обвинения Киева в медленной поставке вооружений не соответствуют действительности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Радио Sputnik.По мнению Шольца, в Украине недооценивают сложность вопроса. Поставляя современное вооружение, сначала нужно обучить украинских военных пользоваться им, иначе оно будет неэффективным.Вооружение – это не автомобиль, его нельзя так просто купить, напомнил немецкий канцлер. Также он отметил, что никому не позволит отговорить себя от уравновешенного политического курса.Ранее украинские политики критиковали немецкие власти за медленную и недостаточную военную поддержку Киева.В частности, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что Берлин под выдуманными предлогами задерживает поставки вооружений. Также украинский посол позволил себе оскорбить немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой".Читайте также:США поставят Украине больше оружияУкраину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
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канцлер фрг, украина
Шольц ответил на обвинения украинских властей
Канцлер подчеркнул, что не позволит Украине оказывать давление на немецкую политику.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Обвинения Киева в медленной поставке вооружений не соответствуют действительности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Радио Sputnik.
"Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности", – прокомментировал обвинения канцлер.
По мнению Шольца, в Украине недооценивают сложность вопроса. Поставляя современное вооружение, сначала нужно обучить украинских военных пользоваться им, иначе оно будет неэффективным.
Вооружение – это не автомобиль, его нельзя так просто купить, напомнил немецкий канцлер. Также он отметил, что никому не позволит отговорить себя от уравновешенного политического курса.
Ранее украинские политики критиковали немецкие власти за медленную и недостаточную военную поддержку Киева.
В частности, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что Берлин под выдуманными предлогами задерживает поставки вооружений. Также украинский посол позволил себе оскорбить немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой".