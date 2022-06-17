https://uz.sputniknews.ru/20220617/ssha-postavyat-ukraine-bolshe-orujiya-25386069.html

США поставят Украине больше оружия

США поставят Украине больше оружия

Белый дом поделился подробностями об очередном пакете военной помощи Киеву.

2022-06-17T08:32+0500

2022-06-17T08:32+0500

2022-06-17T08:32+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Вашингтон собирается добавить в новый пакет военной помощи Украине дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, объявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.На сегодняшний день Штаты поставили четыре такие системы на Украину, также такие комплексы отправили Великобритания и Германия, уточнил советник.Поставки вооружения должны быть постепенными. Украинских военных сначала нужно обучить пользоваться оружием, иначе оно будет не эффективным на поле боя, считает Джейк Салливан.Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что отступающие украинские боевики все чаще бросают поставленные Западом образцы вооружений, в том числе противотанковые ракетные комплексы NLAW и "Джавелин".Действующий глава Украины, в свою очередь, не перестает требовать от Запада новые вооружения даже после того, как в Соединенных Штатах одобрили беспрецедентный пакет помощи на сумма $40 млрд. Половина из этой суммы приходится именно на поставки оружия.Бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро подчеркнул, что запасы тяжелых вооружений, поставляемых США и европейскими союзниками, подходят к концу, а у Европы их уже недостаточно.Так, по словам посла Украины в ФРГ Мельника, Германия под выдуманными предлогами задерживает поставки вооружений, которые требует от нее Киев. В течение шести недель заблокирована сделка по 100 БМП "Мардер".Читайте также:Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла ЗеленскогоСкачко: Зеленский оплачивает западное оружие зерном, обрекая людей на голод

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