https://uz.sputniknews.ru/20220621/spustya-30-let-tadjikistan-i-uzbekistan-vosstanovili-jeleznodorojnoe-soobschenie-25494791.html

Спустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение

Спустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение

Ташкент и Душанбе после 30-летнего перерыва возобновили железнодорожное сообщение. От одной столицы до другой можно доехать за 21 час.

2022-06-21T12:31+0500

2022-06-21T12:31+0500

2022-06-21T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На железнодорожном вокзале Ташкента ожидают прибытия первого за 30 лет пассажирского поезда из Душанбе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Состав по маршруту Душанбе-Ташкент отправился в рейс вечером в понедельник. В торжественной церемонии участвовал министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.Время в пути 21 час. Расстояние между двумя столицами составляет 916 километров.По данным РИА Новости, в составе поезда 10 современных вагонов украинского производства: один СВ, четыре купейных, вагон-ресторан и четыре плацкартных вагона.Договоренность о возобновлении пассажирского сообщения между Душанбе и Ташкентом была достигнута в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в начале июня текущего года.Стороны договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, совместно создавать агрокластеры и современные производства, наладить переработку плодоовощной продукции и вместе выходить на рынки третьих стран.На прошлой недели между странами в тестовом режиме запустили микроавтобусы. Маршрут связал город Янгиер Сырдарьинской области и таджикский Истаравшан (старое название Уратепа).Автобусы перестали ездить между двумя странами в 1992 году. В то время на таджикской территории началась гражданская война.

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таджикистан, узбекистан, ташкент, душанбе, поезд