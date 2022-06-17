https://uz.sputniknews.ru/20220617/syrdaryu-i-tadjikistan-svyazal-avtobusnyy-marshrut-25389923.html

Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрут

Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрут

Протяженность маршрута составляет 69 км, стоимость проезда 27 тыс. сумов.

2022-06-17T10:41+0500

2022-06-17T10:41+0500

2022-06-17T10:41+0500

общество

узбекистан

сырдарьинская область

таджикистан

автобусы

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Между Сырдарьей и Таджикистаном в тестовом режиме запустили микроавтобусы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Пассажиры смогут доехать из города Янгиер Сырдарьинской области до таджикского Истаравшана (старое название Уратепа) за 27 тыс. сумов, преодолев расстояние в 69 км.Микроавтобусы будут отъезжать с автовокзала "Янгиер" в 7:00 и из Таджикистана - в 7:30 из центра Истаравшана. Сообщается, что частота отправлений в соседнюю республику может быть увеличена в соответствии с запросами пассажиров.Рейсы по данному маршруту будут выполнять ООО “Тимур Авто Транс Сервис”, зарегистрированным в Гулистане и ООО “Давуд”, зарегистрированное в Таджикистане.Напомним, автобусы перестали ездить между двумя странами в 1992 году. В то время на таджикской территории началась гражданская война.Автобусы стали вновь курсировать между республиками только с 15 мая 2018 года. Однако из-за пандемии COVID с 16 марта 2020-го перевозки вновь остановились. Ограничения начали постепенно снимать с 1 сентября прошлого года. В частности, с 18 октября между городами Худжанд и Ташкент начал курсировать пассажирский автобусный маршрут.Ранее Узбекистан также восстановил автобусное сообщение с Казахстаном, которое было приостановлено из-за пандемии.Кроме того, власти республики ведут переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда запустят автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также: Узбекистан и Таджикистан запускают три новых автобусных маршрута Между Ферганской долиной и Таджикистаном запущен автобусный маршрут

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