https://uz.sputniknews.ru/20220621/uzbekistanskie-palomniki-vernutsya-iz-xadja-do-kontsa-iyulya-25500451.html

Узбекистанские паломники вернутся из Хаджа до конца июля

Узбекистанские паломники вернутся из Хаджа до конца июля

В этом году количество паломников из Узбекистана увеличили на 3 700 человек, по сравнению с 2019 годом.

2022-06-21T15:11+0500

2022-06-21T15:11+0500

2022-06-21T15:11+0500

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саудовская аравия

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паломничество

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Из Узбекистана в "Хадж-2022" отправятся 10 900 паломников. Они вылетят в Медину с 18 по 30 июня из аэропортов Ташкента, Бухары, Намангана, Самарканда, Карши, Ургенча и Нукуса. Возвращение запланировано на период с 14 по 31 июля из аэропорта Джидды.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщила руководитель пресс-службы Uzbekistan Airways Камола Икромова.Как рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе национального авиаперевозчика, количество паломников в этом году увеличили на 3 700 человек по сравнению с 2019 годом, когда Хадж смогли совершить 7 200 верующих. И это первый вылет паломников за три года, начиная с момента объявления карантина в связи с распространением COVID-19.Также стало известно, что согласно требованию Минздрава Саудовской Аравии всем паломникам, участвующим в нынешнем Хадже, необходимо было привиться двумя дозами вакцин Pfizer/BioNTech (США-Китай), Oxford-AstraZeneca (Великобритания-Швеция), Moderna (США) и Johnson & Johnson (США) и 4-валентной вакциной против менингита, зарегистрированными королевством и одобренными ВОЗ.Кроме того, все пассажиры должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию.Ранее в пресс-службе Uzbekistan Airports сообщили, что в аэропортах Узбекистана для отправляющихся в Хадж создали дополнительные условия и удобства. В частности, для обслуживания пассажиров данных рейсов в аэропорту Ташкента подготовили и запустили после реконструкции два зала ожидания в зоне В. Здесь установили достаточное количество кресел, а также во время ожидания посадки паломникам предлагали напитки и снеки.Читайте также: Хадж-2022: подробности организации паломничества

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узбекистан, саудовская аравия, медина, паломничество