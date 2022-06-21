https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-afganistane-snova-proizoshlo-zemletryasenie-25488021.html

В Афганистане снова произошло землетрясение

В Афганистане снова произошло землетрясение

По данным узбекистанских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 525 км от Ташкента.

2022-06-21T07:45+0500

2022-06-21T07:45+0500

2022-06-21T07:45+0500

происшествия

землетрясение

афганистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На территории Афганистана произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрировали 21 июня в 05.49 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 525 км от Ташкента, на глубине 190 км.Магнитуда колебаний составила 4,7 баллов.Предыдущее землетрясение в Афганистане узбекистанские сейсмологи зарегистрировали 17 июня.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

афганистан

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землетрясение, афганистан