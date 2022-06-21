https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-proshla-premera-filma-o-legendarnom-boksere-borzenko-25514973.html

В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксере Борзенко

В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксере Борзенко

Премьера состоялась в понедельник в центральном Доме Кинематографистов.

2022-06-21T18:46+0500

2022-06-21T18:46+0500

2022-06-21T18:46+0500

культура

ташкент

премьера

фильм

боксер

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В понедельник в Ташкенте состоялась пермьера документального фильма "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере из Узбекистана Андрее Борзенко. Об этом сообщает RT на русском.Известно, что премьера состоялась в столичном центральном Доме Кинематографистов (Панорама). На ней присутствовали дети Борзенко - Андрей и Ольга, а также дочь легендарного тренера по боксу Сиднея Джаксона, который много лет назад стал основоположником школы бокса в Узбекистане.Андрей Борзенко выжил в Бухенвальде благдаря тому, что несмотря на очень тяжелые условия концлагеря и истощенное состояние, провел в общей сложности 80 боев и ни разу не потерпел поражение.Так, 22 июня премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Premier, к запуску фильма также приурочен открытый бесплатный премьерный показ в летнем кинотеатре "Москино Музеон", где съемочная группа проекта и сын автора книги Тимур Свиридов расскажут о том, как создавался фильм.Читайте также:

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ташкент, премьера, фильм, боксер