https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-proshla-premera-filma-o-legendarnom-boksere-borzenko-25514973.html
В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксере Борзенко
В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксере Борзенко
Премьера состоялась в понедельник в центральном Доме Кинематографистов.
2022-06-21T18:46+0500
2022-06-21T18:46+0500
2022-06-21T18:46+0500
культура
ташкент
премьера
фильм
боксер
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В понедельник в Ташкенте состоялась пермьера документального фильма "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере из Узбекистана Андрее Борзенко. Об этом сообщает RT на русском.Известно, что премьера состоялась в столичном центральном Доме Кинематографистов (Панорама). На ней присутствовали дети Борзенко - Андрей и Ольга, а также дочь легендарного тренера по боксу Сиднея Джаксона, который много лет назад стал основоположником школы бокса в Узбекистане.Андрей Борзенко выжил в Бухенвальде благдаря тому, что несмотря на очень тяжелые условия концлагеря и истощенное состояние, провел в общей сложности 80 боев и ни разу не потерпел поражение.Так, 22 июня премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Premier, к запуску фильма также приурочен открытый бесплатный премьерный показ в летнем кинотеатре "Москино Музеон", где съемочная группа проекта и сын автора книги Тимур Свиридов расскажут о том, как создавался фильм.Читайте также:
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ташкент, премьера, фильм, боксер
В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксере Борзенко
Премьера состоялась в понедельник в центральном Доме Кинематографистов.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
В понедельник в Ташкенте состоялась пермьера документального фильма "Ринг за колючей проволокой" о советском боксере из Узбекистана Андрее Борзенко. Об этом сообщает RT на русском
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Известно, что премьера состоялась в столичном центральном Доме Кинематографистов (Панорама). На ней присутствовали дети Борзенко - Андрей и Ольга, а также дочь легендарного тренера по боксу Сиднея Джаксона, который много лет назад стал основоположником школы бокса в Узбекистане.
"Для меня и моей семьи премьера фильма “Борзенко: ринг за колючей проволокой” — очень значимое событие. То, что премьера состоится и в Ташкенте, и в Москве, еще больше повышает значимость фильма и моего отца. Честно говоря, я мечтал об этом. Моя мечта сбылась. Во время подготовки фильма, съемочной группой были найдены и выявлены неизвестные мне документы, воспоминания людей, которые знали отца. Конечно, это нам было очень было приятно и интересно", – говорит сын Андрея Борзенко, Андрей Андреевич Борзенко.
Андрей Борзенко выжил в Бухенвальде благдаря тому, что несмотря на очень тяжелые условия концлагеря и истощенное состояние, провел в общей сложности 80 боев и ни разу не потерпел поражение.
Так, 22 июня премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Premier, к запуску фильма также приурочен открытый бесплатный премьерный показ в летнем кинотеатре "Москино Музеон", где съемочная группа проекта и сын автора книги Тимур Свиридов расскажут о том, как создавался фильм.