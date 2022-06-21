https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-vstretili-pervyy-za-30-let-passajirskiy-poezd-iz-dushanbe---video-25503352.html

В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе - видео

В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе - видео

Поезд "Караван дружбы" укрепит отношения между народами, считает замминистра транспорта Узбекистана.

2022-06-21T14:53+0500

2022-06-21T14:53+0500

2022-06-21T15:01+0500

общество

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таджикистан

узбекистан

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душанбе

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На железнодорожном вокзале "Ташкент-Центральный" состоялась торжественная церемония встречи первого за последние 30 лет пассажирского поезда "Душанбе — Ташкент", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Состав по маршруту "Душанбе-Ташкент" отправился в рейс вечером в понедельник. В торжественной церемонии отправления поезда из Душанбе участвовал министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.Первым поездом в Узбекистан прибыли представители транспортных ведомств, выдающиеся сотрудники железнодорожной отрасли Таджикистана и члены их семей.В торжественной церемонии встречи поезда также принял участие посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода.Как заявил на церемонии заместитель министра транспорта республики Узбекистан Абдусамат Муминов, возобновление железнодорожного пассажирского сообщения укрепит дружбу между народами.В состав пассажирского поезда №301/302 сообщением Душанбе — Ташкент — Душанбе, сформированного ГУП “Рохи охани Точикистон” (“Таджикская железная дорога”), входят десять вагонов: четыре купе, пять плацкартных и вагон-ресторан. Рассчитан состав на перевозку 500-600 пассажиров.Курсировать он будет по маршруту: Душанбе — Кудукли — Сарасия — Кумкурган — Дарбанд — Дехканабад — Карши — Самарканд — Джизак — Гулистан — Ташкент. Время в пути 21 час. Расстояние между двумя столицами составляет 916 километров.Поезд будет отправляться из Душанбе еженедельно по понедельникам и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43.Из Ташкента поезд будет выезжать по вторникам в 16:15 по местному времени и прибывать в Душанбе в среду.Как отметили в "Узбекистон темир йуллари", пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами остановилось в начале 1990-х годов из-за гражданской войны в Таджикистане.Договоренность о возобновлении пассажирского сообщения между Душанбе и Ташкентом была достигнута в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в начале июня текущего года.Тогда лидеры договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.Читайте также: Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрут

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поезд, таджикистан, узбекистан, ташкент, душанбе