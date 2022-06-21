https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-vstretili-pervyy-za-30-let-passajirskiy-poezd-iz-dushanbe---video-25503352.html
В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе - видео
В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе - видео
Поезд "Караван дружбы" укрепит отношения между народами, считает замминистра транспорта Узбекистана.
2022-06-21T14:53+0500
2022-06-21T14:53+0500
2022-06-21T15:01+0500
общество
поезд
таджикистан
узбекистан
ташкент
душанбе
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На железнодорожном вокзале "Ташкент-Центральный" состоялась торжественная церемония встречи первого за последние 30 лет пассажирского поезда "Душанбе — Ташкент", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Состав по маршруту "Душанбе-Ташкент" отправился в рейс вечером в понедельник. В торжественной церемонии отправления поезда из Душанбе участвовал министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.Первым поездом в Узбекистан прибыли представители транспортных ведомств, выдающиеся сотрудники железнодорожной отрасли Таджикистана и члены их семей.В торжественной церемонии встречи поезда также принял участие посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода.Как заявил на церемонии заместитель министра транспорта республики Узбекистан Абдусамат Муминов, возобновление железнодорожного пассажирского сообщения укрепит дружбу между народами.В состав пассажирского поезда №301/302 сообщением Душанбе — Ташкент — Душанбе, сформированного ГУП “Рохи охани Точикистон” (“Таджикская железная дорога”), входят десять вагонов: четыре купе, пять плацкартных и вагон-ресторан. Рассчитан состав на перевозку 500-600 пассажиров.Курсировать он будет по маршруту: Душанбе — Кудукли — Сарасия — Кумкурган — Дарбанд — Дехканабад — Карши — Самарканд — Джизак — Гулистан — Ташкент. Время в пути 21 час. Расстояние между двумя столицами составляет 916 километров.Поезд будет отправляться из Душанбе еженедельно по понедельникам и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43.Из Ташкента поезд будет выезжать по вторникам в 16:15 по местному времени и прибывать в Душанбе в среду.Как отметили в "Узбекистон темир йуллари", пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами остановилось в начале 1990-х годов из-за гражданской войны в Таджикистане.Договоренность о возобновлении пассажирского сообщения между Душанбе и Ташкентом была достигнута в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в начале июня текущего года.Тогда лидеры договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.Читайте также: Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрут
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поезд, таджикистан, узбекистан, ташкент, душанбе
В Ташкенте встретили первый за 30 лет пассажирский поезд из Душанбе - видео
14:53 21.06.2022 (обновлено: 15:01 21.06.2022)
Поезд "Караван дружбы" укрепит отношения между народами, считает замминистр транспорта Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
На железнодорожном вокзале "Ташкент-Центральный" состоялась торжественная церемония встречи первого за последние 30 лет пассажирского поезда "Душанбе — Ташкент", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Состав по маршруту "Душанбе-Ташкент" отправился в рейс вечером в понедельник. В торжественной церемонии отправления поезда из Душанбе участвовал министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.
Первым поездом в Узбекистан прибыли представители транспортных ведомств, выдающиеся сотрудники железнодорожной отрасли Таджикистана и члены их семей.
В торжественной церемонии встречи поезда также принял участие посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода.
Как заявил на церемонии заместитель министра транспорта республики Узбекистан Абдусамат Муминов, возобновление железнодорожного пассажирского сообщения укрепит дружбу между народами.
"Не зря наши таджикские друзья символически назвали данный поезд "Караван дружбы". Издревле караваны служили мостом для объедения народов. Уверен данный поезд будет служить мостом дружбы между нашими братскими народами", - сказал он.
В состав пассажирского поезда №301/302 сообщением Душанбе — Ташкент — Душанбе, сформированного ГУП “Рохи охани Точикистон” (“Таджикская железная дорога”), входят десять вагонов: четыре купе, пять плацкартных и вагон-ресторан. Рассчитан состав на перевозку 500-600 пассажиров.
Курсировать он будет по маршруту: Душанбе — Кудукли — Сарасия — Кумкурган — Дарбанд — Дехканабад — Карши — Самарканд — Джизак — Гулистан — Ташкент. Время в пути 21 час. Расстояние между двумя столицами составляет 916 километров.
Поезд будет отправляться из Душанбе еженедельно по понедельникам и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43.
Из Ташкента поезд будет выезжать по вторникам в 16:15 по местному времени и прибывать в Душанбе в среду.
Как отметили в "Узбекистон темир йуллари", пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами остановилось в начале 1990-х годов из-за гражданской войны в Таджикистане.
Договоренность о возобновлении пассажирского сообщения между Душанбе и Ташкентом была достигнута в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в начале июня текущего года.
Тогда лидеры договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки.