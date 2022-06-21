https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-uzbekistane-snova-nemnogo-proxladno-i-dojd---uzgidromet-25489052.html
В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет
В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра с пыльным поземком.
2022-06-21T09:11+0500
2022-06-21T09:11+0500
2022-06-21T09:11+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градусов,Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура воздуха 20-25 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды
В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра с пыльным поземком.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градусов,
Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура воздуха 20-25 градусов.