https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-uzbekistane-snova-nemnogo-proxladno-i-dojd---uzgidromet-25489052.html

В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет

В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет

Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра с пыльным поземком.

2022-06-21T09:11+0500

2022-06-21T09:11+0500

2022-06-21T09:11+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градусов,Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура воздуха 20-25 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды