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В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет
В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра с пыльным поземком.
2022-06-21T09:11+0500
2022-06-21T09:11+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градусов,Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура воздуха 20-25 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
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В Узбекистане снова немного прохладно и дождь - Узгидромет

09:11 21.06.2022
© pixabay.com/guvo59Буря дождь
Буря дождь - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2022
© pixabay.com/guvo59
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Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра с пыльным поземком.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 27-29 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.
В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градусов,
Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура воздуха 20-25 градусов.
Читайте также: В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
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