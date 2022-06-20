https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-tashkente-proydet-tseremoniya-vozlojeniya-tsvetov--podrobnosti--25468009.html
В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
В мероприятии могут принять участие все желающие
2022-06-20T12:20+0500
2022-06-20T12:20+0500
2022-06-20T12:20+0500
общество
церемония
ташкент
вов
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет 22 июня в 9:30 на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане "Русский Дом".Известно, что в церемонии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в республике Олег Мальгинов.Возложить цветы к мемориалу и почтить память погибших смогут все желающие.Ранее посольство России сообщило, что в Ташкенте состоится художественная выставка "Завещано помнить! ". На выставке посетители смогут познакомиться с работами узбекских художников-участников ВОВ.Также Русский Дом анонсировал акцию "Свеча памяти". В ходе акции в столице на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.Напомним: 22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.Читайте также:В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театровЧастичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео
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церемония, ташкент, вов, великая отечественная война
В Ташкенте пройдет церемония возложения цветов – подробности
Мероприятие приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны. Принять участие в церемонии смогут все желающие.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет 22 июня в 9:30 на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Об этом сообщает
представительство Россотрудничества в Узбекистане "Русский Дом".
Известно, что в церемонии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в республике Олег Мальгинов.
Возложить цветы к мемориалу и почтить память погибших смогут все желающие.
Ранее посольство России сообщило
, что в Ташкенте состоится художественная выставка "Завещано помнить! ". На выставке посетители смогут познакомиться с работами узбекских художников-участников ВОВ.
Также Русский Дом анонсировал
акцию "Свеча памяти". В ходе акции в столице на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
Напомним: 22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.