Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220621/vsu-obstrelyali-jiloy-dom-v-donetske-zapadnymi-snaryadami---video-25518758.html
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео
На месте взрыва нашли осколки от управляемой ракеты западного производства 21.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-21T20:39+0500
2022-06-21T20:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23018070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b461e5885a0ebb2f4a99dbd5767adbd5.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На месте взрыва украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке нашли осколки управляемой ракеты, предположительно, западного производства. На месте взрыва побывала съемочная группа РИА Новости.В результате взрыва получили ранения по меньшей мере трое жителей, включая одного ребенка. На месте падения снаряда осталась большая воронка. Здесь же находились осколки снаряда, нетипичные для ствольной артиллерии.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел столицы ДНР с 13 июня. Удары наносят практически по всем районам Донецка. Большая часть снарядов – "западного" калибра 155 мм. Такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы М777, которые США, Канада и Австралия поставили в Украину.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23018070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75f6d4a2d83740a385e79b79a0280490.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
днр, взрыв

ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео

20:39 21.06.2022
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На месте взрыва нашли осколки от управляемой ракеты западного производства
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На месте взрыва украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке нашли осколки управляемой ракеты, предположительно, западного производства. На месте взрыва побывала съемочная группа РИА Новости.
"Судя по типам осколков, по тому, как выполнены эти изделия, из какого металла, это явно что-то иностранного производства, не российского… Как предположение могу сказать, что все-таки это применение американской РСЗО по Донецку", - сообщает Александр Харченко, военный корреспондент РИА Новости.
В результате взрыва получили ранения по меньшей мере трое жителей, включая одного ребенка. На месте падения снаряда осталась большая воронка. Здесь же находились осколки снаряда, нетипичные для ствольной артиллерии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел столицы ДНР с 13 июня. Удары наносят практически по всем районам Донецка. Большая часть снарядов – "западного" калибра 155 мм. Такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы М777, которые США, Канада и Австралия поставили в Украину.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0