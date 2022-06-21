https://uz.sputniknews.ru/20220621/vsu-obstrelyali-jiloy-dom-v-donetske-zapadnymi-snaryadami---video-25518758.html
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео
На месте взрыва нашли осколки от управляемой ракеты западного производства 21.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-21T20:39+0500
2022-06-21T20:39+0500
2022-06-21T20:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
взрыв
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. На месте взрыва украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке нашли осколки управляемой ракеты, предположительно, западного производства. На месте взрыва побывала съемочная группа РИА Новости.В результате взрыва получили ранения по меньшей мере трое жителей, включая одного ребенка. На месте падения снаряда осталась большая воронка. Здесь же находились осколки снаряда, нетипичные для ствольной артиллерии.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел столицы ДНР с 13 июня. Удары наносят практически по всем районам Донецка. Большая часть снарядов – "западного" калибра 155 мм. Такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы М777, которые США, Канада и Австралия поставили в Украину.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
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днр, взрыв
ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке западными снарядами - видео
На месте взрыва нашли осколки от управляемой ракеты западного производства
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
На месте взрыва украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке нашли осколки управляемой ракеты, предположительно, западного производства. На месте взрыва побывала съемочная группа РИА Новости
.
"Судя по типам осколков, по тому, как выполнены эти изделия, из какого металла, это явно что-то иностранного производства, не российского… Как предположение могу сказать, что все-таки это применение американской РСЗО по Донецку", - сообщает Александр Харченко, военный корреспондент РИА Новости.
В результате взрыва получили ранения по меньшей мере трое жителей, включая одного ребенка. На месте падения снаряда осталась большая воронка. Здесь же находились осколки снаряда, нетипичные для ствольной артиллерии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел столицы ДНР с 13 июня. Удары наносят практически по всем районам Донецка. Большая часть снарядов – "западного" калибра 155 мм. Такие боеприпасы используют дальнобойные гаубицы М777, которые США, Канада и Австралия поставили в Украину.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".