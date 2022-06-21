https://uz.sputniknews.ru/20220621/naemnik-iz-ssha-nazval-vsu-tsirkom-urodov-posle-boya-so-spetsnazom-ukrainy-25510957.html
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
Американский наемник, воюющий на стороне Украины, сделал неутешительные для Киева вывода.
2022-06-21T17:19+0500
2022-06-21T17:19+0500
2022-06-21T17:19+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сша
украина
цирк
урод
спецназ
киев
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Наемник из США, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в армии Украины и назвал такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал журналист Сет Харп, сообщает РИА Новости.По словам наемника, он участвовал во многих боевых действиях на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.Также он отмечает, что западные СМИ освещают лишь одну сторону происходящего.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:
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сша, украина, цирк, урод, спецназ, киев
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
Американский наемник, воюющий на стороне Украины, сделал неутешительные для Киева вывода.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik.
Наемник из США, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в армии Украины и назвал такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал журналист Сет Харп, сообщает РИА Новости
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"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. — Sputnik), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — пишет боевик.
По словам наемника, он участвовал во многих боевых действиях на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.
"Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же", — заявил он.
Также он отмечает, что западные СМИ освещают лишь одну сторону происходящего.
"А я здесь и все вижу своими глазами. Мосты взрываются, когда наши еще на той стороне. Между частями никакой связи. Постоянно стреляют по своим (только что потеряли снайпера британского спецназа — он выдвинулся на позицию, но его уничтожил украинский БТР, потому что никто никого не предупредил)", — утверждает наемник.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".