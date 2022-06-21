https://uz.sputniknews.ru/20220621/naemnik-iz-ssha-nazval-vsu-tsirkom-urodov-posle-boya-so-spetsnazom-ukrainy-25510957.html

Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины

Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины

Американский наемник, воюющий на стороне Украины, сделал неутешительные для Киева вывода.

2022-06-21T17:19+0500

2022-06-21T17:19+0500

2022-06-21T17:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

украина

цирк

урод

спецназ

киев

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Наемник из США, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в армии Украины и назвал такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал журналист Сет Харп, сообщает РИА Новости.По словам наемника, он участвовал во многих боевых действиях на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.Также он отмечает, что западные СМИ освещают лишь одну сторону происходящего.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:

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сша, украина, цирк, урод, спецназ, киев