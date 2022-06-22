https://uz.sputniknews.ru/20220622/ilxam-aliev-posetil-tashkentskiy-texnopark---foto--25523290.html

Ильхам Алиев посетил ташкентский Технопарк - фото

Ильхам Алиев посетил ташкентский Технопарк - фото

Узбекистан и Азербайджан обсуждают проработку совместных проектов и мер по расширению промкооперации и торговли.

2022-06-22T09:45+0500

2022-06-22T09:45+0500

2022-06-22T09:45+0500

политика

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил Технопарк в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечают в пресс-службе лидера Узбекистана, в ходе переговоров, состоявшихся 21 июня в резиденции "Куксарой", одной из ключевых тем для обсуждения стало расширение промышленной кооперации Узбекистана и Азербайджана. При этом 13 проектов дошли до стадии завершения реализации - речь идет о выпуске электронных счетчиков газа, холодильников, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, а также лифтов и эскалаторов. Кроме этого, в ближайшее время введут в строй предприятия по производству изоляционных изделий, водонагревательного оборудования, кухонной техники, а также логистический центр.Читайте также: Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов

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узбекистан, азербайджан, шавкат мирзиёев, ильхам алиев