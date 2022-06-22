Ильхам Алиев посетил ташкентский Технопарк - фото
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката МирзиёеваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ташкентском Технопарке
Узбекистан и Азербайджан обсуждают проработку совместных проектов и мер по расширению промкооперации и торговли.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил Технопарк в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката МирзиёеваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ташкентском Технопарке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ташкентском Технопарке
Как отмечают в пресс-службе лидера Узбекистана, в ходе переговоров, состоявшихся 21 июня в резиденции "Куксарой", одной из ключевых тем для обсуждения стало расширение промышленной кооперации Узбекистана и Азербайджана.
"Благоприятной площадкой для этого являются свободные экономические зоны и технопарки в нашей стране", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что на сегодняшний день в Технопарке действуют 17 проектов на сумму $365 млн.
При этом 13 проектов дошли до стадии завершения реализации - речь идет о выпуске электронных счетчиков газа, холодильников, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, а также лифтов и эскалаторов.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавката МирзиёеваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ташкентском Технопарке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ташкентском Технопарке
Кроме этого, в ближайшее время введут в строй предприятия по производству изоляционных изделий, водонагревательного оборудования, кухонной техники, а также логистический центр.
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