https://uz.sputniknews.ru/20220621/uzbekistan-i-azerbaydjan-podpisali-18-dokumentov-25519879.html
Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов
Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов
Правительственные делегации двух стран подписали пакет документов. Среди договоренностей — военное и военно-техническое сотрудничество.
2022-06-21T21:24+0500
2022-06-21T21:24+0500
2022-06-21T21:24+0500
политика
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азербайджан
делегация
военное сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В общей сложности восемнадцать документов подписано между правительствами, министерствами и ведомствами республик Узбекистан и Азербайджан по итогам переговоров в резиденции “Куксарой”.По данным пресс-службы Шавката Мирзиёева, это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, а также программа сотрудничества в сфере туризма.Также подписан документ о военном и военно-техническом сотрудничестве.Помимо этого, главы государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами, уточняется в сообщении.Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом во вторник. Это первый зарубежный визит президента Азербайджана после пандемии.В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Первым мероприятием в программе азербайджанского лидера стало участие в церемонии открытия улицы и сквера имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
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узбекистан, азербайджан, делегация, военное сотрудничество
Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов
Правительственные делегации двух стран подписали пакет документов. Среди договоренностей — военное и военно-техническое сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В общей сложности восемнадцать документов подписано между правительствами, министерствами и ведомствами республик Узбекистан и Азербайджан по итогам переговоров в резиденции “Куксарой”.
По данным
пресс-службы Шавката Мирзиёева, это, в частности, соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, а также программа сотрудничества в сфере туризма.
Также подписан документ о военном и военно-техническом сотрудничестве.
Помимо этого, главы государств подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами, уточняется в сообщении.
Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом во вторник. Это первый зарубежный визит президента Азербайджана после пандемии.
В аэропорту Ташкента его встретил
премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Первым мероприятием в программе азербайджанского лидера стало участие в церемонии открытия улицы и сквера
имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.