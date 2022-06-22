https://uz.sputniknews.ru/20220622/kak-izmenitsya-sotrudnichestvo-tashkenta-i-baku--mnenie-politologa-25559375.html

Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога

Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога

Узбекистан и Азербайджан в ближайшее время могут создать совместный инвестиционный фонд для реализации двусторонних проектов, считают эксперты.

2022-06-22T20:11+0500

2022-06-22T20:11+0500

2022-06-22T20:11+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым вышла более чем эффективной. Азербайджан и Баку подписали более десяти документов – в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, а также соглашение между правительствами о международном автомобильном сообщении.Другие документы подразумевают кооперацию в борьбе с незаконной миграцией, совместную работу по защите растений и сотрудничество в области промышленности.Анализируя переговоры глав двух государств, экономист Анар Азизов в интервью Sputnik Азербайджан предположил, что в ближайшей перспективе страны могут даже создать совместный инвестиционный фонд, который оказался бы полезным для реализации различных проектов.Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в действительности демонстрирует тенденцию роста – товарооборот за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличился на 49%, достигнув отметки $66,4 млн. По данным ЦЭИР, экспорт Узбекистана в Азербайджан составил $48,1 млн.Аналитики ЦЭИР находят наиболее перспективными такие категории узбекистанского экспорта в Азербайджан, как производство текстиля, обуви, электрокабелей, холодильников, кондиционеров, стиральных машин и водонагревателей.Для доставки всей этой продукции важно развивать транспортную логистику, в свою очередь, считает директор Центра исследовательских инициатив "Ma`no" Бахтиёр Эргашев.Иными словами, транспортно-коммуникационное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана может также стимулировать взаимодействие Азербайджана с государствами Центральной Азии, отметил эксперт.Напомним, официальный визит Ильхама Алиева в Узбекистан завершился 22 июня. В преддверии встречи главы Азербайджана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум. В ходе данного мероприятия правительства двух стран подписали ряд соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн.Читайте также: Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов

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