https://uz.sputniknews.ru/20220622/kak-izmenitsya-sotrudnichestvo-tashkenta-i-baku--mnenie-politologa-25559375.html
Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога
Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога
Узбекистан и Азербайджан в ближайшее время могут создать совместный инвестиционный фонд для реализации двусторонних проектов, считают эксперты.
2022-06-22T20:11+0500
2022-06-22T20:11+0500
2022-06-22T20:11+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым вышла более чем эффективной. Азербайджан и Баку подписали более десяти документов – в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, а также соглашение между правительствами о международном автомобильном сообщении.Другие документы подразумевают кооперацию в борьбе с незаконной миграцией, совместную работу по защите растений и сотрудничество в области промышленности.Анализируя переговоры глав двух государств, экономист Анар Азизов в интервью Sputnik Азербайджан предположил, что в ближайшей перспективе страны могут даже создать совместный инвестиционный фонд, который оказался бы полезным для реализации различных проектов.Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в действительности демонстрирует тенденцию роста – товарооборот за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличился на 49%, достигнув отметки $66,4 млн. По данным ЦЭИР, экспорт Узбекистана в Азербайджан составил $48,1 млн.Аналитики ЦЭИР находят наиболее перспективными такие категории узбекистанского экспорта в Азербайджан, как производство текстиля, обуви, электрокабелей, холодильников, кондиционеров, стиральных машин и водонагревателей.Для доставки всей этой продукции важно развивать транспортную логистику, в свою очередь, считает директор Центра исследовательских инициатив "Ma`no" Бахтиёр Эргашев.Иными словами, транспортно-коммуникационное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана может также стимулировать взаимодействие Азербайджана с государствами Центральной Азии, отметил эксперт.Напомним, официальный визит Ильхама Алиева в Узбекистан завершился 22 июня. В преддверии встречи главы Азербайджана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум. В ходе данного мероприятия правительства двух стран подписали ряд соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн.Читайте также: Узбекистан и Азербайджан подписали 18 документов
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ташкент, баку
Как изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога
Узбекистан и Азербайджан в ближайшее время могут создать совместный инвестиционный фонд для реализации двусторонних проектов, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым вышла более чем эффективной. Азербайджан и Баку подписали более десяти документов – в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, а также соглашение между правительствами о международном автомобильном сообщении.
Другие документы подразумевают кооперацию в борьбе с незаконной миграцией, совместную работу по защите растений и сотрудничество в области промышленности.
Анализируя переговоры глав двух государств, экономист Анар Азизов в интервью Sputnik Азербайджан
предположил, что в ближайшей перспективе страны могут даже создать совместный инвестиционный фонд, который оказался бы полезным для реализации различных проектов.
"Какие это проекты? В принципе, сейчас достаточно успешно реализуется проект в Гаджигабуле по автопроизводству между "Узавто" и "Азермаш". Есть завязки в сфере шелководства. Кроме того, на стадии проработки находится большой пакет по фармацевтике, нефтехимии, производству стройматериалов, пищевой продукции и ювелирных изделий", - сказал Азизов.
Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в действительности демонстрирует тенденцию роста – товарооборот за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличился на 49%, достигнув отметки $66,4 млн. По данным ЦЭИР, экспорт Узбекистана в Азербайджан составил $48,1 млн.
Аналитики ЦЭИР находят наиболее перспективными такие категории узбекистанского экспорта в Азербайджан, как производство текстиля, обуви, электрокабелей, холодильников, кондиционеров, стиральных машин и водонагревателей.
Для доставки всей этой продукции важно развивать транспортную логистику, в свою очередь, считает директор Центра исследовательских инициатив "Ma`no" Бахтиёр Эргашев.
"У нас есть совместные предприятия – в том же автомобилестроении, по переработке и экспорту сельхозпродукции, - заявил он в интервью Sputnik Узбекистан. - Узбекистан и Азербайджан начинают задумываться о серьезных проектах по формированию транспортных коридоров, когда продукция из Узбекистана и вообще из Центральной Азии выходит в Баку, а оттуда уже по дороге Баку-Тбилиси-Карс - в Турцию".
Иными словами, транспортно-коммуникационное сотрудничество Узбекистана и Азербайджана может также стимулировать взаимодействие Азербайджана с государствами Центральной Азии, отметил эксперт.
Напомним, официальный визит Ильхама Алиева в Узбекистан завершился 22 июня. В преддверии встречи главы Азербайджана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум. В ходе данного мероприятия правительства двух стран подписали ряд соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн.