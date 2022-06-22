https://uz.sputniknews.ru/20220622/kompaniya-uzbekistan-airways-obyavila-skidki-v-chest-kurban-xayita-25533458.html
Компания Uzbekistan Airways объявила скидки в честь Курбан хайита
Компания Uzbekistan Airways объявила скидки в честь Курбан хайита
В дни празднования авиабилеты на рейсы по республике можно будет купить дешевле.
2022-06-22T12:43+0500
2022-06-22T12:43+0500
2022-06-22T12:43+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
скидки
курбан-хайит
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В дни празднования Курбан хайита авиакомпания Uzbekistan Airways объявляет скидки на все внутриреспубликанские рейсы, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.Ранее стало известно, что паломники из Узбекистана, находящиеся в Хадже вернутся в Ташкент до конца июля.Специально для вылетающих в Медину верующих в аэропортах Узбекистана создали дополнительные условия и удобства. В частности, для обслуживания пассажиров данных рейсов в аэропорту Ташкента подготовили и запустили после реконструкции два зала ожидания в зоне В. Здесь установили достаточное количество кресел, а также во время ожидания посадки паломникам предлагают напитки и снеки.Читайте также: Хадж-2022: подробности организации паломничества"Узбекские авиалинии" снимут сериал о жизни в небе и на земле
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авиакомпания uzbekistan airways, скидки, курбан-хайит
Компания Uzbekistan Airways объявила скидки в честь Курбан хайита
В дни празднования авиабилеты на рейсы по республике можно будет купить дешевле.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
В дни празднования Курбан хайита авиакомпания Uzbekistan Airways объявляет скидки на все внутриреспубликанские рейсы, сообщает пресс-служба
национального авиаперевозчика.
"Uzbekistan Airways объявляет о 50% скидке от тарифов на всех внутриреспубликанских рейсах, выполняющихся в период праздника Курбан хайит – со 9 по 12 июля 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что паломники из Узбекистана, находящиеся в Хадже вернутся в Ташкент до конца июля.
Специально для вылетающих в Медину верующих в аэропортах Узбекистана создали дополнительные условия и удобства. В частности, для обслуживания пассажиров данных рейсов в аэропорту Ташкента подготовили и запустили после реконструкции два зала ожидания в зоне В. Здесь установили достаточное количество кресел, а также во время ожидания посадки паломникам предлагают напитки и снеки.