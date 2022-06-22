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Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой
Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой
Ситуация на Украине будет соревнованием на выносливость между РФ и Европой.
2022-06-22T12:00+0500
2022-06-22T12:00+0500
2022-06-22T12:16+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Американский лидер Джо Байден допустил, что конфликт на Донбассе станет состязанием на выносливость между Россией и Европой, передает РИА Новости.Президент США отметил, что этот вопрос поднимут на предстоящем саммите НАТО в Испании.Байден также подчеркнул, что его не беспокоят "трещины" в общих подходах западных стран к конфликту между Россией и Украиной.Читайте также:Россия начинает крупнейшую забастовку в Британии
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джо байден, россия, европа, украина
Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой
12:00 22.06.2022 (обновлено: 12:16 22.06.2022)
Ситуация на Украине будет соревнованием на выносливость между РФ и Европой, считает Байден.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Американский лидер Джо Байден допустил, что конфликт на Донбассе станет состязанием на выносливость между Россией и Европой, передает РИА Новости
.
"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", - заявил он представителям СМИ.
Президент США отметил, что этот вопрос поднимут на предстоящем саммите НАТО в Испании.
Байден также подчеркнул, что его не беспокоят "трещины" в общих подходах западных стран к конфликту между Россией и Украиной.