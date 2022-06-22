https://uz.sputniknews.ru/20220622/kto-kogo-bayden-jdet-igru-na-vyjivanie-mejdu-rossiey-i-evropoy--25531772.html

Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой

Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой

Ситуация на Украине будет соревнованием на выносливость между РФ и Европой.

2022-06-22T12:00+0500

2022-06-22T12:00+0500

2022-06-22T12:16+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Американский лидер Джо Байден допустил, что конфликт на Донбассе станет состязанием на выносливость между Россией и Европой, передает РИА Новости.Президент США отметил, что этот вопрос поднимут на предстоящем саммите НАТО в Испании.Байден также подчеркнул, что его не беспокоят "трещины" в общих подходах западных стран к конфликту между Россией и Украиной.Читайте также:Россия начинает крупнейшую забастовку в Британии

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джо байден, россия, европа, украина