https://uz.sputniknews.ru/20220622/rossiya-nachinaet-krupneyshuyu-zabastovku-v-britanii-25523258.html

Россия начинает крупнейшую забастовку в Британии

Россия начинает крупнейшую забастовку в Британии

Забастовку начал основной в Британии профсоюз железнодорожных работников.

2022-06-22T10:26+0500

2022-06-22T10:26+0500

2022-06-22T10:26+0500

колумнисты

великобритания

забастовка

россия

железнодорожник

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Со вторника Россия начинает развал Великобритании. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после чтения британских СМИ, вмиг забывших об Украине и освещающих сегодня в первую очередь забастовку, начало которой запланировано на этот день. Стачку уже назвали "крупнейшей за поколение", пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Забастовку инициировал основной в Британии профсоюз железнодорожных, морских и транспортных работников, известный под аббревиатурой RMT. Первоначально она планировалась в Лондоне на платиновый юбилей королевы (70 лет правления), отмечавшийся в июне. По задумке организаторов в дни празднования, когда рядовые граждане съезжались в столицу со всей страны на торжественные мероприятия, должны были остановиться метро и часть железнодорожных маршрутов, обслуживающих Лондон. Но в итоге — ввиду обвинений в непатриотизме, посыпавшихся со всех сторон, — стачку решили сдвинуть на несколько недель.Теперь, в разгар сезона отпусков, когда британцы уже столкнулись с массовыми отменами авиарейсов и настоящим хаосом в аэропортах, железнодорожники решили действовать. Формат забастовки довольно оригинален: она будет проходить через день — вторник, четверг, суббота. Срок окончания — до тех пор, пока не будут выполнены основные требования забастовщиков, включающие повышение зарплат и отказ транспортных боссов от "политики третирования сотрудников". RMT уже заявил, что имеет мандат на проведение забастовки вплоть до Рождества этого года.Судя по графику объявленных забастовок, масштаб проблем, которые ожидают британских пассажиров, значителен. На некоторых маршрутах планируется полная остановка движения, на большинстве же будут ходить один-два поезда в день. Лондонское метро просто будет заблокировано.Если эти планы осуществятся, то это станет крупнейшей забастовкой британских железнодорожников и работников метро с 1989 года, когда после шестинедельной стачки была достигнута договоренность о повышении зарплат на 8,8 процента. В этой связи правительство уже разрабатывает планы вмешательства в трудовой спор, не исключая самых жестких и решительных мер. Министр транспорта Грант Шэппс (о его влиятельности в рядах тори свидетельствует тот факт, что в свое время он возглавлял Консервативную партию) заявил, что "страна не должна находиться в заложниках", и допустил изменение законодательства для расширения прав работодателей нанимать временных рабочих взамен забастовщиков, то есть штрейкбрехеров. Кроме того, правительство, узнав о планах забастовок, внесло в парламент проект закона об общественном порядке, криминализирующий любой общественный протест и значительно расширяющий права полиции относительно демонстрантов. Сразу видно: готовятся не просто к забастовкам, а к значительным уличным протестам.Для того есть все основания, поскольку инициированная железнодорожниками стачка постепенно набирает обороты и расширяется, еще даже не начавшись. О готовности бастовать заявили сотрудники авиакомпании British Airways. В связи с рекордной инфляцией два крупнейших профсоюза учителей Британии, включающие сотни тысяч членов, потребовали увеличение зарплат на 12 процентов и пообещали присоединиться к забастовке транспортников. Поднять оплату труда выше уровня инфляции требуют доктора и медсестры, грозящие также прекратить работу в случае отказа правительства выполнить их требования. Тем же угрожают сотрудники местных правительственных учреждений, уголовные адвокаты и другие. Таким образом, забастовка железнодорожников может разрастись до уровня всеобщей стачки впервые с 1926 года.Правительство Бориса Джонсона разводит руками, заявляя, что у него нет средств на такое резкое повышение зарплат госслужащих. Что сразу вызывает риторический вопрос: если Лондон находит миллиарды фунтов на выделение военной и иной помощи Украине, то почему не может перенаправить часть этих средств на решение местных проблем?Сам премьер, похоже, избрал Украину в качестве места, куда он может срочно спрятаться от своих разгневанных избирателей и однопартийцев. Неожиданный визит Джонсона в Киев на этих выходных состоялся вместо его запланированного появления на партийной конференции консерваторов Северной Англии — важнейшего региона с точки зрения партийных раскладов в британской избирательной системе. Это тот самый регион, который долго относился к так называемой Красной стене, где традиционно побеждали лейбористы. В последнее десятилетие тори смогли перехватить именно эти области, что позволило им закрепиться во власти.А сама конференция, которую пропустил Джонсон, была очень важной — финальной накануне дополнительных выборов в парламент в округе Уэйкфилд, Западный Йоркшир. Там с 1930-х всегда побеждали только лейбористы, и вот на выборах 2019 года это место в тяжелейшей борьбе впервые выиграл консерватор Имран Хан. После чего он попал в сексуальный скандал и весной текущего года вынужден был уйти в отставку. Судя по опросам, на довыборах 23 июня лейбористы вернут себе этот округ.Но для консерваторов очень важно хотя бы спастись от разгромного поражения, чтобы не запустить цепную реакцию по всем округам бывшей "Красной стены". И в этот момент Джонсон вдруг едет на Украину, подставляя своих сторонников. Неудивительна реакция доноров Консервативной партии, надеявшихся пообщаться с премьером. Один из них разочарованно заявил: "Как бы я ни оценивал и ни считал важным его присутствие на Украине, проблема заключается в выборе времени. Премьер-министр потенциально мог бы сделать это в другой раз".По мере же приближения волны забастовок от Джонсона требуют хотя бы заявления по поводу тех проблем, которые вызвали гнев британских работников. Лидер лейбористов Кир Стармер прямо обвинил премьера в самоустранении от разрешения внутреннего кризиса, заявив: "Вопрос к премьер-министру. Почему вы и пальцем не пошевелили, чтобы решить эти проблемы?" В ответ Джонсон разродился пространной статьей в The Sunday Times о том, как он собирается побеждать Россию ценой украинской крови. О начинающихся забастовках — ни слова. Складывается впечатление, что для британского премьера Украина важнее своих сограждан.Однако при чем же здесь Россия? Где мы и где забастовка британских госслужащих? Это раньше, во времена массовых стачек в Британии, по всему СССР собирались денежные средства в поддержку забастовочных фондов. Сейчас мы вообще не имеем к ним никакого отношения. Но нынешняя британская пресса не была бы таковой, если бы не находила след "российского вмешательства" в собственных внутренних проблемах.Само собой, Россию успели обвинить и в подготовке нынешней забастовки. Во всяком случае, вся консервативная пресса уже навесила на лидеров RMT ярлыки "полезные идиоты Кремля", "агенты России", "апологеты Путина" и так далее. Газета Daily Mail даже представила намерение профсоюзных активистов чуть ли не как попытку России сорвать платиновый юбилей королевы. В доказательство она привела несколько фотографий руководителей RMT. Один из них позировал на рынке в шапке-ушанке с советской кокардой. На этом основании в "агенты Кремля" можно занести любого западного туриста, посетившего московские сувенирные лавки. Другой лидер профсоюза снялся на фоне красного флага с серпом и молотом. Ну а главным "доказательством" стала фотография помощника генерального секретаря RMT Эдди Демпси, посещавшего в 2015 году зону военного конфликта в Донбассе и сфотографировавшегося там с одним из боевых командиров ЛНР Алексеем Мозговым.The Times вменила в вину некоторым лидерам RMT ношение черно-оранжевой ленточки на акциях против действий украинских нацистов. Газета сообщает, что сама лента является "символом российской военной отваги", а потому ее ношение является предосудительным. Упоминание же того, что украинское правительство создало и содержало нацистские батальоны, The Timesсо ссылкой на неких "экспертов" назвала "подыгрыванием российской пропаганде". В подтверждение было приведено мнение доцента Лондонского колледжа Бен Нобла: "Вполне возможно, Кремль использует этих людей как "полезных идиотов", то есть невольных проводников пропаганды".На основании всех этих публикаций депутаты с трибуны британского парламента делают вывод: "Это очень-очень серьезно. Страна загоняется в тупик из-за апологетов Путина, симпатизирующих России, воинствующих коммунистов, которые финансируют Лейбористскую партию до такой степени, что купили ее молчание. Мы не можем позволить этому случиться. В этих забастовках есть зловещий элемент".Такими нехитрыми статьями и заявлениями, составленными вполне в духе Геббельса, британцев подводят к мысли о том, что забастовщиками движет не желание получать достойную зарплату и хоть как-то компенсировать резкое подорожание буквально всего на свете (в чем тоже якобы виновата Россия), а злокозненные устремления Москвы и ее "спящих агентов" с целью ослабить и развалить Великобританию. Так что со вторника русские начинают реализацию своего коварного плана.Президент России Владимир Путин, выступая на днях на Петербургском экономическом форуме, оценил постоянную мантру о "путинской инфляции на Западе": "Я, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет". Можно себе представить уровень и тех, кто хочет свалить вину за проблемы английских рабочих и служащих на Россию, пытаясь найти "зловещий кремлевский заговор" в действиях своих профсоюзов. Так и хочется сказать британским властям: переключите свои финансовые потоки с поддержки нацистов Украины на повышение социального уровня своего населения — и многие проблемы Британии разрешатся.Читайте также:Запад опять собрался "победить Россию в бою"Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

великобритания, забастовка, россия, железнодорожник