https://uz.sputniknews.ru/20220622/mid-uzbekistana-vyrazil-soboleznovanie-narodu-afganistana-25560524.html

МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана

МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана

Республика готова оказать посильную помощь братскому народу, заверили в дипломатическом ведомстве.

2022-06-22T20:03+0500

2022-06-22T20:03+0500

2022-06-22T20:03+0500

общество

мид узбекистана

афганистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с гибелью людей из-за сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост."Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.Напомним, землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненных – 610 жителей.Читайте также: Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920

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мид узбекистана, афганистан, землетрясение