https://uz.sputniknews.ru/20220622/mid-uzbekistana-vyrazil-soboleznovanie-narodu-afganistana-25560524.html
МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
Республика готова оказать посильную помощь братскому народу, заверили в дипломатическом ведомстве.
2022-06-22T20:03+0500
2022-06-22T20:03+0500
2022-06-22T20:03+0500
общество
мид узбекистана
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с гибелью людей из-за сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост."Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.Напомним, землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненных – 610 жителей.Читайте также: Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана, афганистан, землетрясение
МИД Узбекистана выразил соболезнование народу Афганистана
Республика готова оказать посильную помощь братскому народу, заверили в дипломатическом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с гибелью людей из-за сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост.
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительство Узбекистана готово оказать посильную помощь братскому народу Афганистана в скорейшем преодолении трагических последствий стихийного бедствия", - говорится в официальном заявлении
внешнеполитического ведомства.
Напомним, землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненных – 610 жителей.