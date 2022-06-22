https://uz.sputniknews.ru/20220622/ministr-okrujayuschey-sredy-moldovy-budet-obespechivat-otopitelnyy-sezon-drovami-25553848.html

Министр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами

Министр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами

Министр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами.

2022-06-22T18:46+0500

2022-06-22T18:46+0500

2022-06-22T18:46+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поручила министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу обеспечить граждан страны дровами в приоритетном порядке. Об этом она заявила на заседании правительства республики, сообщает Sputnik Беларусь."Да, мы не сможем помочь всем, но государство должно быть рядом с людьми, нуждающимися в помощи", - сказала она.Гаврилица считает, что эта программа нужна в целях предотвращения скачка цен. Помимо этого, премьер не исключила, что для этого может понадобиться помощь из-за рубежа. "Нам нужны новые программы. Не позднее 1 сентября у нас должны быть программы для различных категорий населения, в первую очередь — граждан с низкими доходами. Нужно понять, сколько таких граждан, и ориентировать поддержку на них", — отметила Гаврилица.Министр труда Марчел Спэтарь также заявил, что сейчас правительство республики работает над программами компенсаций за газ, электричество и отопление и субсидирования замены бытовой техники "для наиболее уязвимых слоев населения".До этого Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы объявила о продлении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) на 45 дней. Это решение объяснили "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины".В 2016 году в Молдове прекратили вырубку лесов из-за быстрого уменьшения насаждений, которые занимают лишь 12% территории государства. Министерство окружающей среды тогда сообщило, что республика находится на грани экологической катастрофы. Накануне Германия и Австрия заявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для сокращения риска дефицита газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь призвала страны-члены ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии. Читайте также:Жители Германии начали массово запасаться дровами

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молдова, жители, министр