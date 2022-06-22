https://uz.sputniknews.ru/20220622/novaya-kompaniya-uzgastrade-budet-zanimatsya-pokupkoy-i-prodajey-gaza-25526166.html

Новая компания UzGasTrade будет заниматься покупкой и продажей газа

Новая компания UzGasTrade будет заниматься покупкой и продажей газа

"Узтрансгаз" станет единым оператором магистральной газотранспортной системы.

2022-06-22T10:47+0500

2022-06-22T10:47+0500

2022-06-22T11:33+0500

экономика

газ

компания

узтрансгаз

продажа

закупка

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В системе энергетики Узбекистана создается новая структура – акционерная компания UzGasTrade. Уставной капитал компании сформируют за счет субсидий, выделяемых из госбюджета.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по реформированию рынка природного газа". Цель проекта – улучшить финансовое состояние системы обеспечения газом.С 1 августа компания "Узтрансгаз" передаст новой структуре UzGasTrade права по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке.В свою очередь, "Узтрансгаз" станет единым оператором магистральной газотранспортной системы, специализированным на транспортировке, хранении и транзите газа.UzGasTrade будет заниматься:На данный момент планируется ликвидировать кредиторские и дебиторские задолженности "Узтрансгаза", улучшить финансовое состояние, а также пересмотреть организационные структуры и принципы управления.Также готовятся предложения по перераспределению газораспределительных станций и промышленных коллекторов с учетом потребителей. Правительство разработает стратегию модернизации газотранспортной системы страны, в том числе инфраструктуры подземных хранилищ газа до 2040 года.Читайте также:В Ташкенте появятся новые автобусные маршруты

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газ, компания, узтрансгаз, продажа, закупка