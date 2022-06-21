https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-poyavyatsya-novye-marshruty-do-metro-25517260.html
В Ташкенте появятся новые маршруты до метро
В Ташкенте появятся новые маршруты до метро
Маршруты появятся в районах с нехваткой транспорта.
2022-06-21T21:03+0500
2022-06-21T21:03+0500
2022-06-21T21:03+0500
общество
ташкент
маршрут
автобусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0f/20080945_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_0b3209dbe90fc7af0fbf68131c667358.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте пустят в работу 12 новых автобусный маршрутов до станций метро. Новые маршруты охватят 26 махалли с недостатком общественного транспорта. Об этом сообщает Рodrobno.uz.Пассажиры в Юнусабадском районе смогут доехать от махалли Хасанбай до станции метро "Юнусабад".Первый маршрут будет запущен уже в июле этого года. Для пассажиров выделят три автобуса, интервал движения которых составит 12-13 минут. Впоследствии власти города планируют заменить обычные автобусы на электробусы.Читайте также:Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрутАвиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0f/20080945_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_4baa0deb982d9df1b61595465ad42f05.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, маршрут, автобусы
В Ташкенте появятся новые маршруты до метро
Новые маршруты появятся в районах с нехваткой общественного транспорта. Всего на пассажиров пути рассчитано три автобуса.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
В Ташкенте пустят в работу 12 новых автобусный маршрутов до станций метро. Новые маршруты охватят 26 махалли с недостатком общественного транспорта. Об этом сообщает Рodrobno.uz.
Пассажиры в Юнусабадском районе смогут доехать от махалли Хасанбай до станции метро "Юнусабад".
Первый маршрут будет запущен уже в июле этого года. Для пассажиров выделят три автобуса, интервал движения которых составит 12-13 минут. Впоследствии власти города планируют заменить обычные автобусы на электробусы.