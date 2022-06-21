https://uz.sputniknews.ru/20220621/v-tashkente-poyavyatsya-novye-marshruty-do-metro-25517260.html

В Ташкенте появятся новые маршруты до метро

В Ташкенте появятся новые маршруты до метро

Маршруты появятся в районах с нехваткой транспорта.

2022-06-21T21:03+0500

2022-06-21T21:03+0500

2022-06-21T21:03+0500

общество

ташкент

маршрут

автобусы

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте пустят в работу 12 новых автобусный маршрутов до станций метро. Новые маршруты охватят 26 махалли с недостатком общественного транспорта. Об этом сообщает Рodrobno.uz.Пассажиры в Юнусабадском районе смогут доехать от махалли Хасанбай до станции метро "Юнусабад".Первый маршрут будет запущен уже в июле этого года. Для пассажиров выделят три автобуса, интервал движения которых составит 12-13 минут. Впоследствии власти города планируют заменить обычные автобусы на электробусы.Читайте также:Сырдарью и Таджикистан связал автобусный маршрутАвиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент

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ташкент, маршрут, автобусы