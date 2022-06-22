https://uz.sputniknews.ru/20220622/obuv-podesheveet-rossiyskoe-sinteticheskoe-proizvodstvo-otkroetsya-v-uzbekistane--25546801.html
Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане
Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане
Синтетическое производство РФ откроется в Узбекистане.
2022-06-22T18:03+0500
2022-06-22T18:03+0500
2022-06-22T18:03+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ассоциации "Узчармсаноат" состоялись переговоры с представителем ОАО "Казанский завод синтетического каучука", сообщает пресс-служба ассоциации. На встрече обсуждалось налаживание кооперационных отношений, поиск новых сфер сотрудничества.По словам руководства компании, одним из приоритетных направлений для казанского завода является Узбекистан, поскольку он расположен в самом сердце Центральной Азии, имеет удобную географию и большие логистические возможности.Российский производитель химии в ближайшее время собирается открыть синтетическое производство в Чирчике, направленное на производстве востребованных химикатов для обувной промышленности, например, полиуретанов и резиновых смесей.В свою очередь, Ассоциация намерена помогать новому синтетическому производству в налаживании межотраслевой кооперации с производителями обуви, искусственной кожи и другими звеньями кожевенно-обувной промышленности Узбекистана, ориентируясь на дальнейшее взаимодействие.ОАО "Казанский завод синтетического каучука" – одна из ведущих компаний нефтехимической промышленности России. По словам производителя, предприятие производит товар высокого качества, который используют в разных отраслях промышленности стран СНГ и дальнего зарубежья. На данный момент на заводе выпускают более 160 видов продукции, добавили в Ассоциации.Читайте также:Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку
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узбекистан, обувь, производство, россия
Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане
Казанский завод синтетического каучука собирается расширять бизнес в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В Ассоциации "Узчармсаноат" состоялись переговоры с представителем ОАО "Казанский завод синтетического каучука", сообщает пресс-служба
ассоциации.
На встрече обсуждалось налаживание кооперационных отношений, поиск новых сфер сотрудничества.
По словам руководства компании, одним из приоритетных направлений для казанского завода является Узбекистан, поскольку он расположен в самом сердце Центральной Азии, имеет удобную географию и большие логистические возможности.
Российский производитель химии в ближайшее время собирается открыть синтетическое производство в Чирчике, направленное на производстве востребованных химикатов для обувной промышленности, например, полиуретанов и резиновых смесей.
"Со стремительным ростом производства обуви, годовые мощности к концу отчетного периода планируется довести до 205 млн пар, отрасль нуждается в больших объемах комплектующих и сырья. Стоит добавить, что в настоящий момент полиуретан и резиновые смеси в основном импортируются из-за рубежа. Открытие нового завода позволит локализовать данную продукции и существенно снизить себестоимость обуви", - рассказали в компании.
В свою очередь, Ассоциация намерена помогать новому синтетическому производству в налаживании межотраслевой кооперации с производителями обуви, искусственной кожи и другими звеньями кожевенно-обувной промышленности Узбекистана, ориентируясь на дальнейшее взаимодействие.
ОАО "Казанский завод синтетического каучука" – одна из ведущих компаний нефтехимической промышленности России. По словам производителя, предприятие производит товар высокого качества, который используют в разных отраслях промышленности стран СНГ и дальнего зарубежья. На данный момент на заводе выпускают более 160 видов продукции, добавили в Ассоциации.