https://uz.sputniknews.ru/20220622/obuv-podesheveet-rossiyskoe-sinteticheskoe-proizvodstvo-otkroetsya-v-uzbekistane--25546801.html

Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане

Обувь подешевеет: российское синтетическое производство откроется в Узбекистане

Синтетическое производство РФ откроется в Узбекистане.

2022-06-22T18:03+0500

2022-06-22T18:03+0500

2022-06-22T18:03+0500

экономика

узбекистан

обувь

производство

россия

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ассоциации "Узчармсаноат" состоялись переговоры с представителем ОАО "Казанский завод синтетического каучука", сообщает пресс-служба ассоциации. На встрече обсуждалось налаживание кооперационных отношений, поиск новых сфер сотрудничества.По словам руководства компании, одним из приоритетных направлений для казанского завода является Узбекистан, поскольку он расположен в самом сердце Центральной Азии, имеет удобную географию и большие логистические возможности.Российский производитель химии в ближайшее время собирается открыть синтетическое производство в Чирчике, направленное на производстве востребованных химикатов для обувной промышленности, например, полиуретанов и резиновых смесей.В свою очередь, Ассоциация намерена помогать новому синтетическому производству в налаживании межотраслевой кооперации с производителями обуви, искусственной кожи и другими звеньями кожевенно-обувной промышленности Узбекистана, ориентируясь на дальнейшее взаимодействие.ОАО "Казанский завод синтетического каучука" – одна из ведущих компаний нефтехимической промышленности России. По словам производителя, предприятие производит товар высокого качества, который используют в разных отраслях промышленности стран СНГ и дальнего зарубежья. На данный момент на заводе выпускают более 160 видов продукции, добавили в Ассоциации.Читайте также:Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку

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узбекистан, обувь, производство, россия