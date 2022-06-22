https://uz.sputniknews.ru/20220622/otkuda-s-nachala-goda-uzbekistan-importiroval-pshenichnuyu-muku-25520879.html
Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку
Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку
Россия стала одним из лидеров среди стран-партнеров по импорту пшеничной муки в республику.
2022-06-22T08:01+0500
2022-06-22T08:01+0500
2022-06-22T08:01+0500
экономика
узбекистан
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пшеница
мука
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан импортировал 158,4 тыс. тонн, сообщает Госкомстат.Общая сумма импорта составила $49 млн.По данным ведомства импорт пшеничный муки увеличился на 19,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидерами поставок пшеничной муки в Узбекистан стали Казахстан и Россия.Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Московская биржа начнет торги узбекским сумом
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узбекистан, импорт, пшеница, мука, госкомстат
Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку
Россия стала одним из лидеров среди стран-партнеров по импорту пшеничной муки в республику.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан импортировал 158,4 тыс. тонн, сообщает Госкомстат
.
Общая сумма импорта составила $49 млн.
По данным ведомства импорт пшеничный муки увеличился на 19,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами поставок пшеничной муки в Узбекистан стали Казахстан и Россия.
Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.