https://uz.sputniknews.ru/20220622/otkuda-s-nachala-goda-uzbekistan-importiroval-pshenichnuyu-muku-25520879.html

Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку

Откуда с начала года Узбекистан импортировал пшеничную муку

Россия стала одним из лидеров среди стран-партнеров по импорту пшеничной муки в республику.

2022-06-22T08:01+0500

2022-06-22T08:01+0500

2022-06-22T08:01+0500

экономика

узбекистан

импорт

пшеница

мука

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан импортировал 158,4 тыс. тонн, сообщает Госкомстат.Общая сумма импорта составила $49 млн.По данным ведомства импорт пшеничный муки увеличился на 19,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Лидерами поставок пшеничной муки в Узбекистан стали Казахстан и Россия.Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Московская биржа начнет торги узбекским сумом

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узбекистан, импорт, пшеница, мука, госкомстат