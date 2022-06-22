https://uz.sputniknews.ru/20220622/olimpiyskie-igry-oboshlis-yaponii-vdvoe-doroje-zaplanirovannoy-summy-25521758.html

Олимпийские игры обошлись Японии вдвое дороже запланированной суммы

Олимпийские игры обошлись Японии вдвое дороже запланированной суммы

Подробностями проведения Олимпиады поделился организационный комитет прошедших Игр.

2022-06-22T08:47+0500

2022-06-22T08:47+0500

2022-06-22T08:47+0500

в мире

япония

олимпийские игры в токио

расходы

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Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в прошлом году составили порядка $10,5 млрд. Это вдвое больше изначально суммы, заложенной в план финансирования. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на оргкомитет Олимпийских игр. При этом организаторы соревнований покроет сумму в $4,7 млрд. Администрация Токио внесет $4,4 млрд, а правительство Японии - $1,38. Напомним, летняя Олимпиада должна была состояться в Японии в 2020 году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В результате соревнования прошли с 23 июля по 8 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые прошли почти без зрителей. Программа Игр включала 33 вида спорта. В состязаниях участвовали 205 государств и команда беженцев Международного олимпийского комитета. Паралимпиада же состоялась с 24 августа по 5 сентября на тех же площадках, которые перед этим использовались для Олимпийских игр. Ее участниками стали 4 тысячи паралимпийцев. Спортсмены представили 160 стран мира.Читайте также: В Японии Зеленского назвали виновным в начале российской спецоперации

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япония, олимпийские игры в токио, расходы