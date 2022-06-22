https://uz.sputniknews.ru/20220622/pervyy-sluchay-zarajeniya-ospoy-obezyan-vyyavili-v-yujnoy-koree-25544536.html

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее

Южная Корея уже сообщила ВОЗ о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян.

2022-06-22T16:58+0500

2022-06-22T16:58+0500

2022-06-22T16:58+0500

в мире

южная корея

болезнь

обезьяна

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Южная Корея подтвердила первый обнаруженный случай заражения оспой обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).В ведомстве уточнили, что пациент является гражданином Южной Кореи и вернулся в страну 21 июня из Германии. Еще до приезда у него появились характерные симптомы, поэтому он сам связался с органом по прибытии в международный аэропорт Инчхон. Его сразу перевезли в Медицинский центр Инчхона, сейчас он проходит лечение.KDCA, в свою очередь, подняло уровень предупреждения об опасности относительно данного заболевания.В Центральном штабе по борьбе с инфекциями будет создана специальная группа и запущена чрезвычайная система борьбы с заболеванием.Помимо этого, в каждом городе и провинции страны, а также в каждом районе города, где уже зафиксирован случай организуют специальные команды реагирования.Кроме того, будут усилены меры пограничного эпидемического контроля в отношении регионов, где распространяется заболевание. А также приняты меры для поставки при необходимости в больницы лекарства от оспы обезьян и обеспечения людей вакциной.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Что ждать от оспы обезьян – врач

южная корея

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южная корея, болезнь, обезьяна