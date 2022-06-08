https://uz.sputniknews.ru/20220608/chto-jdat-ot-ospy-obezyan--vrach-25110194.html

Что ждать от оспы обезьян – врач

Что ждать от оспы обезьян – врач

Оспа может оставить неприятный след на теле человека. Но это не точно.

2022-06-08T07:01+0500

2022-06-08T07:01+0500

2022-06-08T07:01+0500

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врач

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Переболевшие оспой могут заметить на своей коже небольшие шрамы, однако это не обязательно, рассказал в интервью РИА Новости вирусолог Анатолий Альштейн.Альштейн отмечает, что последствия новой инфекции не настолько сильные, как от натуральной оспы. По его мнению, небольшие отметины после болезни не нанесут большой урон внешности человека.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции.Читайте также: Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьянВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным

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врач, человек