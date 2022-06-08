https://uz.sputniknews.ru/20220608/chto-jdat-ot-ospy-obezyan--vrach-25110194.html
Что ждать от оспы обезьян – врач
Что ждать от оспы обезьян – врач
Оспа может оставить неприятный след на теле человека. Но это не точно.
2022-06-08T07:01+0500
2022-06-08T07:01+0500
2022-06-08T07:01+0500
это интересно
врач
человек
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Переболевшие оспой могут заметить на своей коже небольшие шрамы, однако это не обязательно, рассказал в интервью РИА Новости вирусолог Анатолий Альштейн.Альштейн отмечает, что последствия новой инфекции не настолько сильные, как от натуральной оспы. По его мнению, небольшие отметины после болезни не нанесут большой урон внешности человека.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции.Читайте также: Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьянВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач, человек
Что ждать от оспы обезьян – врач
Оспа может оставить неприятный след на теле человека.
Переболевшие оспой могут заметить на своей коже небольшие шрамы, однако это не обязательно, рассказал в интервью РИА Новости
вирусолог Анатолий Альштейн.
"Отдельные оспины могут дать небольшие шрамы, но не обязательно. Других изменений в организме, как правило, не происходит — человек полностью выздоравливает", — рассказал врач.
Альштейн отмечает, что последствия новой инфекции не настолько сильные, как от натуральной оспы. По его мнению, небольшие отметины после болезни не нанесут большой урон внешности человека.
Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции.