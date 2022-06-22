https://uz.sputniknews.ru/20220622/predstavitel-belogo-doma-sluchayno-podstavila-baydena--video-25539939.html

Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео

Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео

Жан-Пьер: президент США усиливает страдания своего народа.

2022-06-22T14:53+0500

2022-06-22T14:53+0500

2022-06-22T14:53+0500

в мире

джо байден

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25539774_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eaaaca0df56e31a168afebf500993110.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку, сказав, что глава США Джо Байден усиливает страдания американцев из-за высоких цен на топливо.На брифинге представитель СМИ задала вопрос, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.Западные государства ввели санкции против России после начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше $5 за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли сильнейший удар по всей мировой экономике.Читайте также:Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джо байден, белый дом