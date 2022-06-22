https://uz.sputniknews.ru/20220622/predstavitel-belogo-doma-sluchayno-podstavila-baydena--video-25539939.html
Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео
Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео
Жан-Пьер: президент США усиливает страдания своего народа.
2022-06-22T14:53+0500
2022-06-22T14:53+0500
2022-06-22T14:53+0500
в мире
джо байден
белый дом
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку, сказав, что глава США Джо Байден усиливает страдания американцев из-за высоких цен на топливо.На брифинге представитель СМИ задала вопрос, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.Западные государства ввели санкции против России после начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше $5 за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли сильнейший удар по всей мировой экономике.Читайте также:Кто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой
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джо байден, белый дом
Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видео
Жан-Пьер сообщила, что американский президент усиливает страдания своего народа.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку
, сказав, что глава США Джо Байден усиливает страдания американцев из-за высоких цен на топливо.
На брифинге представитель СМИ задала вопрос, какие меры администрация президента принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.
"Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сообщила Жан-Пьер.
Западные государства ввели санкции против России после начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше $5 за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли сильнейший удар по всей мировой экономике.