https://uz.sputniknews.ru/20220622/pyat-tysyach-ogney-v-tashkente-proshla-aktsiya-svecha-pamyati---video-25522155.html
Пять тысяч огней: в Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - видео
Пять тысяч огней: в Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - видео
В ночь на 22 июня в Узбекистане вспомнили о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне - о героях, которые ценой собственных жизней подарили новым поколениям мир и свободу.
2022-06-22T09:23+0500
2022-06-22T09:23+0500
2022-06-22T09:26+0500
общество
великая отечественная война
память
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" стартовала ежегодная акция "Свеча памяти". Мероприятие приурочено к началу Великой Отечественной войны, которая стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов. Вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса активисты выложили композицию из 5 тыс. свечей с надписями "22 июня 1941" и " Помним", а также с изображением самолёта "Ли-2". Легендарный самолет не просто так попал в композицию. Как объяснил главный инициатор акции Сергей Ежков, у самолета большая связь с Узбекистаном. Данная акция – третья по счету, которая проходит в Узбекистане. С каждым разом интерес граждан к акции и ее масштаб растет. Так, накануне на памятном мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Все желающие после завершения акции могли поставить свечу над могилой павших бойцов или у мемориала Вечный огонь. Организаторами мероприятия выступили международное представительство "Волонтёров Победы" в Узбекистане, Русский дом в Ташкенте при поддержке Посольства России в Узбекистане.Читайте также: Выставка художников военного времени открылась в столице — видео
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великая отечественная война, память, ташкент
Пять тысяч огней: в Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - видео
09:23 22.06.2022 (обновлено: 09:26 22.06.2022)
В ночь на 22 июня в Узбекистане вспомнили о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне - о героях, которые ценой собственных жизней подарили новым поколениям мир и свободу.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" стартовала ежегодная акция "Свеча памяти".
Мероприятие приурочено к началу Великой Отечественной войны, которая стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов.
Вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса активисты выложили композицию из 5 тыс. свечей с надписями "22 июня 1941" и " Помним", а также с изображением самолёта "Ли-2".
Легендарный самолет не просто так попал в композицию. Как объяснил главный инициатор акции Сергей Ежков, у самолета большая связь с Узбекистаном.
"Узбекистан внес огромный вклад в Победу над фашизмом. Во время Войны в Ташкенте производились самолеты Ли-2, ставшие одним символов той Войны. Я решил сделать отсылку к этому и добавить самолет в итоговую композицию", - рассказал Сергей Ежков.
Данная акция – третья по счету, которая проходит в Узбекистане. С каждым разом интерес граждан к акции и ее масштаб растет.
Так, накануне на памятном мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Все желающие после завершения акции могли поставить свечу над могилой павших бойцов или у мемориала Вечный огонь.
Организаторами мероприятия выступили международное представительство "Волонтёров Победы" в Узбекистане, Русский дом в Ташкенте при поддержке Посольства России в Узбекистане.