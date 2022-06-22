https://uz.sputniknews.ru/20220622/pyat-tysyach-ogney-v-tashkente-proshla-aktsiya-svecha-pamyati---video-25522155.html

Пять тысяч огней: в Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - видео

Пять тысяч огней: в Ташкенте прошла акция "Свеча памяти" - видео

В ночь на 22 июня в Узбекистане вспомнили о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне - о героях, которые ценой собственных жизней подарили новым поколениям мир и свободу.

2022-06-22T09:23+0500

2022-06-22T09:23+0500

2022-06-22T09:26+0500

общество

великая отечественная война

память

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" стартовала ежегодная акция "Свеча памяти". Мероприятие приурочено к началу Великой Отечественной войны, которая стала самым страшным и тяжелым испытанием для многих народов. Вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса активисты выложили композицию из 5 тыс. свечей с надписями "22 июня 1941" и " Помним", а также с изображением самолёта "Ли-2". Легендарный самолет не просто так попал в композицию. Как объяснил главный инициатор акции Сергей Ежков, у самолета большая связь с Узбекистаном. Данная акция – третья по счету, которая проходит в Узбекистане. С каждым разом интерес граждан к акции и ее масштаб растет. Так, накануне на памятном мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Все желающие после завершения акции могли поставить свечу над могилой павших бойцов или у мемориала Вечный огонь. Организаторами мероприятия выступили международное представительство "Волонтёров Победы" в Узбекистане, Русский дом в Ташкенте при поддержке Посольства России в Узбекистане.Читайте также: Выставка художников военного времени открылась в столице — видео

ташкент

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

великая отечественная война, память, ташкент