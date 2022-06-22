https://uz.sputniknews.ru/20220622/territoriyu-u-posolstva-ssha-v-moskve-nazvali-ploschad-dnr-25540252.html
Территорию у посольства США в Москве назвали "Площадь ДНР"
Территорию у посольства США в Москве назвали "Площадь ДНР"
Соответствующее постановление уже подписало правительство российской столицы
2022-06-22T15:12+0500
2022-06-22T15:12+0500
2022-06-22T15:12+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. У территории перед посольством Соединенных Штатов в Москве появилось название - "Площадь Донецкой Народной Республики". Соответствующее постановление подписало правительство российской столицы, сообщает РИА Новости."Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра Москвы.Теперь официальный адрес посольства: Российская Федерация, город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.Название выбрали жители столицы путем онлайн-голосования на сайте "Активный гражданин". Этот вариант набрал 44,69%. Другими возможными названиями были: "Площадь Защитников Донбасса" и "Площадь Героя России Владимира Жоги". По условиям голосования, теперь в Москве должна появиться также "Площадь Луганской Народной Республики".Читайте также: США предложили российскому послу отказаться от Родины
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сша, площадь, днр, москва, посольство
Территорию у посольства США в Москве назвали "Площадь ДНР"
Соответствующее постановление уже подписало правительство российской столицы
ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. У территории перед посольством Соединенных Штатов в Москве появилось название - "Площадь Донецкой Народной Р
еспублики". Соответствующее постановление подписало правительство российской столицы, сообщает РИА Новости.
"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра Москвы.
Теперь официальный адрес посольства: Российская Федерация, город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
Название выбрали жители столицы путем онлайн-голосования на сайте "Активный гражданин". Этот вариант набрал 44,69%. Другими возможными названиями были: "Площадь Защитников Донбасса" и "Площадь Героя России Владимира Жоги".
По условиям голосования, теперь в Москве должна появиться также "Площадь Луганской Народной Республики".