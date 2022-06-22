https://uz.sputniknews.ru/20220622/uzbekistan-oschutil-afganskoe-zemletryasenie-25520673.html

Узбекистан ощутил афганское землетрясение

Узбекистан ощутил афганское землетрясение

По данным сейсмологов, землетрясение в Афганистане почувствовали жители четырех областей Узбекистана.

2022-06-22T07:45+0500

2022-06-22T07:45+0500

2022-06-22T07:45+0500

происшествия

землетрясение

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. На территории Афганистана произошло землетрясение, волна которого долетела до четырех областей Узбекистана. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 22 июня в 01.55 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 685 км от Ташкента и на глубине 15 км.Магнитуда колебаний составила 6,1 баллов.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Предыдущее землетрясение в Афганистане узбекистанские сейсмологи зарегистрировали накануне. Его магнитуда составила 4,7 баллов.Напомним: ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

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