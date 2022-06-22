Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
К этому моменту на континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по трековому велоспорту, который проходит в индийском городе Нью-Дели, сборная Узбекистана завоевала ещё 3 медали.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
На пьедестал почёта поднялись Владислав Троман, Янина Кускова и София Каримова.
Троман, который сначала выступал в программе омниум на соревнованиях среди молодёжи, набрал 126 очков и записал в актив узбекской команды третью бронзовую награду в рамках чемпионата Азии. Золото досталось спортсмену из Казахстана, а представитель сборной Малайзии поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.
ЧА по трековому велоспорту,
Ребята (U-20), омниум:
Ребята (U-20), омниум:
1. Илья Карабутов (Казахстан) – 138 очков;
2. Мохд Мухаммад Хафик (Малайзия) – 133;
3. Владислав Троман (Узбекистан) – 126.
2. Мохд Мухаммад Хафик (Малайзия) – 133;
3. Владислав Троман (Узбекистан) – 126.
Янина Кускова, которая является автором первой медали делегации Узбекистана на этом турнире, завоевала ещё одну бронзовую награду. В групповом упражнении по очкам среди женщин спортсменка показала третий результат после представительниц Японии и Республики Корея.
ЧА по трековому велоспорту,
Групповая гонка по очкам, женщины:
Групповая гонка по очкам, женщины:
1. Учино Тсуяка (Япония) – 63 очка;
2. Канг Хюнкюнг (Республика Корея) – 43;
3. Янина Кускова (Узбекистан) – 28.
2. Канг Хюнкюнг (Республика Корея) – 43;
3. Янина Кускова (Узбекистан) – 28.
Ещё одна спортсменка София Каримова записала на свой счёт очередную награду континентального первенства. Каримова, завоевавшая накануне бронзовую медаль в программе групповых заездов по очкам среди молодёжи, на этот раз успешно выступила в направлении скретч.
ЧА по трековому велоспорту,
Скретч, девушки (U-20):
Скретч, девушки (U-20):
1. Нье Си Хуи (Малайзия);
2. Икеда Мизуки (Япония);
3. София Каримова (Узбекистан).
2. Икеда Мизуки (Япония);
3. София Каримова (Узбекистан).
Таким образом, к этому моменту на данных континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.
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