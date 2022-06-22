Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220622/uzbekskie-velosportsmeny-zavoevali-tri-nagrady-na-cha--foto-25542572.html
Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото
Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото
Сколько всего медалей завоевали велоспортсмены, читайте в материале.
2022-06-22T16:17+0500
2022-06-22T16:17+0500
спорт
велоспорт
медали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25542713_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b87517853377efaf9f24af02848b0327.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по трековому велоспорту, который проходит в индийском городе Нью-Дели, сборная Узбекистана завоевала ещё 3 медали. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики.На пьедестал почёта поднялись Владислав Троман, Янина Кускова и София Каримова.Троман, который сначала выступал в программе омниум на соревнованиях среди молодёжи, набрал 126 очков и записал в актив узбекской команды третью бронзовую награду в рамках чемпионата Азии. Золото досталось спортсмену из Казахстана, а представитель сборной Малайзии поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.ЧА по трековому велоспорту,Ребята (U-20), омниум:1. Илья Карабутов (Казахстан) – 138 очков;2. Мохд Мухаммад Хафик (Малайзия) – 133;3. Владислав Троман (Узбекистан) – 126.Янина Кускова, которая является автором первой медали делегации Узбекистана на этом турнире, завоевала ещё одну бронзовую награду. В групповом упражнении по очкам среди женщин спортсменка показала третий результат после представительниц Японии и Республики Корея.ЧА по трековому велоспорту,Групповая гонка по очкам, женщины:1. Учино Тсуяка (Япония) – 63 очка;2. Канг Хюнкюнг (Республика Корея) – 43;3. Янина Кускова (Узбекистан) – 28.Ещё одна спортсменка София Каримова записала на свой счёт очередную награду континентального первенства. Каримова, завоевавшая накануне бронзовую медаль в программе групповых заездов по очкам среди молодёжи, на этот раз успешно выступила в направлении скретч.ЧА по трековому велоспорту,Скретч, девушки (U-20):1. Нье Си Хуи (Малайзия);2. Икеда Мизуки (Япония);3. София Каримова (Узбекистан).Таким образом, к этому моменту на данных континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.Читайте также:Олимпийские игры обошлись Японии вдвое дороже запланированной суммы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25542713_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55a7216968909fb1aa6b6b7bff63c1aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
велоспорт, медали

Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото

16:17 22.06.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
К этому моменту на континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по трековому велоспорту, который проходит в индийском городе Нью-Дели, сборная Узбекистана завоевала ещё 3 медали.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
Узбекские велоспортсмены завоевали очередные медали на ЧА
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
На пьедестал почёта поднялись Владислав Троман, Янина Кускова и София Каримова.
Троман, который сначала выступал в программе омниум на соревнованиях среди молодёжи, набрал 126 очков и записал в актив узбекской команды третью бронзовую награду в рамках чемпионата Азии. Золото досталось спортсмену из Казахстана, а представитель сборной Малайзии поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.
ЧА по трековому велоспорту,
Ребята (U-20), омниум:
1. Илья Карабутов (Казахстан) – 138 очков;
2. Мохд Мухаммад Хафик (Малайзия) – 133;
3. Владислав Троман (Узбекистан) – 126.
Янина Кускова, которая является автором первой медали делегации Узбекистана на этом турнире, завоевала ещё одну бронзовую награду. В групповом упражнении по очкам среди женщин спортсменка показала третий результат после представительниц Японии и Республики Корея.
ЧА по трековому велоспорту,
Групповая гонка по очкам, женщины:
1. Учино Тсуяка (Япония) – 63 очка;
2. Канг Хюнкюнг (Республика Корея) – 43;
3. Янина Кускова (Узбекистан) – 28.
Ещё одна спортсменка София Каримова записала на свой счёт очередную награду континентального первенства. Каримова, завоевавшая накануне бронзовую медаль в программе групповых заездов по очкам среди молодёжи, на этот раз успешно выступила в направлении скретч.
ЧА по трековому велоспорту,
Скретч, девушки (U-20):
1. Нье Си Хуи (Малайзия);
2. Икеда Мизуки (Япония);
3. София Каримова (Узбекистан).
Таким образом, к этому моменту на данных континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.
Читайте также:
Олимпийские игры обошлись Японии вдвое дороже запланированной суммы
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0