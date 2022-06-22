https://uz.sputniknews.ru/20220622/uzbekskie-velosportsmeny-zavoevali-tri-nagrady-na-cha--foto-25542572.html

Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото

Узбекские велоспортсмены завоевали три награды на ЧА — фото

Сколько всего медалей завоевали велоспортсмены, читайте в материале.

2022-06-22T16:17+0500

2022-06-22T16:17+0500

2022-06-22T16:17+0500

спорт

велоспорт

медали

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по трековому велоспорту, который проходит в индийском городе Нью-Дели, сборная Узбекистана завоевала ещё 3 медали. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики.На пьедестал почёта поднялись Владислав Троман, Янина Кускова и София Каримова.Троман, который сначала выступал в программе омниум на соревнованиях среди молодёжи, набрал 126 очков и записал в актив узбекской команды третью бронзовую награду в рамках чемпионата Азии. Золото досталось спортсмену из Казахстана, а представитель сборной Малайзии поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.ЧА по трековому велоспорту,Ребята (U-20), омниум:1. Илья Карабутов (Казахстан) – 138 очков;2. Мохд Мухаммад Хафик (Малайзия) – 133;3. Владислав Троман (Узбекистан) – 126.Янина Кускова, которая является автором первой медали делегации Узбекистана на этом турнире, завоевала ещё одну бронзовую награду. В групповом упражнении по очкам среди женщин спортсменка показала третий результат после представительниц Японии и Республики Корея.ЧА по трековому велоспорту,Групповая гонка по очкам, женщины:1. Учино Тсуяка (Япония) – 63 очка;2. Канг Хюнкюнг (Республика Корея) – 43;3. Янина Кускова (Узбекистан) – 28.Ещё одна спортсменка София Каримова записала на свой счёт очередную награду континентального первенства. Каримова, завоевавшая накануне бронзовую медаль в программе групповых заездов по очкам среди молодёжи, на этот раз успешно выступила в направлении скретч.ЧА по трековому велоспорту,Скретч, девушки (U-20):1. Нье Си Хуи (Малайзия);2. Икеда Мизуки (Япония);3. София Каримова (Узбекистан).Таким образом, к этому моменту на данных континентальных стартах делегация Узбекистана завоевала 5 бронзовых медалей, сообщили в комитете.Читайте также:Олимпийские игры обошлись Японии вдвое дороже запланированной суммы

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велоспорт, медали