https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-tashkente-vspominayut-velikuyu-otechestvennuyu-voynu--video-25531377.html

В Ташкенте вспоминают Великую Отечественную войну — видео

В Ташкенте вспоминают Великую Отечественную войну — видео

Жители столицы несут цветы к вечному огню, вспоминая павших в самой страшной войне в истории человечества. Она началась 22 июня, ровно 81 год назад.

2022-06-22T11:37+0500

2022-06-22T11:37+0500

2022-06-22T11:37+0500

общество

ташкент

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Жители узбекистанской столицы с утра несут цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе “Братские могилы”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.22 июня — дата, которая навсегда отпечатана в нашей истории, как день памяти и скорби о жертвах Великой Отечественной войны. Ровно 81 год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.Дань памяти выразили Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, глава Русского Дома в Ташкенте Михаил Вождаев, официальные лица республики, зарубежные дипломаты, представители общественности, молодежь, журналисты.Накануне вечером на территории этого же мемориального комплекса прошла акция “Свеча памяти”. Ее посетило несколько сотен человек.Участники выложили из свечей надпись "22 июня 1941", слово "Помним", а также самолёт Ли-2, который в годы войны выпускали в Ташкенте.Организаторами мероприятия выступили международное представительство "Волонтёров Победы" в Узбекистане, Русский дом в Ташкенте при поддержке посольства России в Узбекистане.По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана. Из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.В наши дни в республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта.

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ташкент, великая отечественная война