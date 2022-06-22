https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-tupalangskom-vodoxranilische-proizoshla-utechka-vody-25531519.html

В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды

В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды

В социальных сетях распространились сообщения об утечке воды из водохранилища Тупаланг в Сурхандарьинской области.

2022-06-22T11:11+0500

2022-06-22T11:11+0500

2022-06-22T11:11+0500

происшествия

вода

утечка газа

сурхандарьинская область

мчс

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Утром 22 июня на водохранилище Тупаланг в Сурхандарьинской области резко повысился уровень воды, сообщает пресс-служба МЧС.По распространившемуся в соцсетях видео видно, как вода разливается по близлежащей территории.Как уточнили в ведомстве, в 08:14 уровень воды в водохранилище резко повысился. При плановом водосбросе в 70 кубометров в секунду он достиг отметки 110 кубометров.На данный момент на месте проводят необходимые работы по сокращению объемов воды. При этом целостность водохранилища не нарушена, отметили в МЧС.Читайте также: Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора

сурхандарьинская область

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вода, утечка газа, сурхандарьинская область, мчс