https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-tupalangskom-vodoxranilische-proizoshla-utechka-vody-25531519.html
В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды
В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды
В социальных сетях распространились сообщения об утечке воды из водохранилища Тупаланг в Сурхандарьинской области.
2022-06-22T11:11+0500
2022-06-22T11:11+0500
2022-06-22T11:11+0500
происшествия
вода
утечка газа
сурхандарьинская область
мчс
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Утром 22 июня на водохранилище Тупаланг в Сурхандарьинской области резко повысился уровень воды, сообщает пресс-служба МЧС.По распространившемуся в соцсетях видео видно, как вода разливается по близлежащей территории.Как уточнили в ведомстве, в 08:14 уровень воды в водохранилище резко повысился. При плановом водосбросе в 70 кубометров в секунду он достиг отметки 110 кубометров.На данный момент на месте проводят необходимые работы по сокращению объемов воды. При этом целостность водохранилища не нарушена, отметили в МЧС.Читайте также: Экологи очистили водохранилище Чарвак от мусора
сурхандарьинская область
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вода, утечка газа, сурхандарьинская область, мчс
В Тупалангском водохранилище произошла утечка воды
В социальных сетях распространились сообщения об утечке воды из водохранилища Тупаланг в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Утром 22 июня на водохранилище Тупаланг в Сурхандарьинской области резко повысился уровень воды, сообщает пресс-служба МЧС
.
По распространившемуся в соцсетях видео видно, как вода разливается по близлежащей территории.
Как уточнили в ведомстве, в 08:14 уровень воды в водохранилище резко повысился. При плановом водосбросе в 70 кубометров в секунду он достиг отметки 110 кубометров.
На данный момент на месте проводят необходимые работы по сокращению объемов воды. При этом целостность водохранилища не нарушена, отметили в МЧС.