https://uz.sputniknews.ru/20220622/vozmojen-dojd---soobschenie-uzgidrometa-25521999.html

Возможен дождь - сообщение Узгидромета

Возможен дождь - сообщение Узгидромета

Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра.

2022-06-22T09:02+0500

2022-06-22T09:02+0500

2022-06-22T09:02+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 29-31 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра. Температура 15-20 градусов.Читайте также: В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет

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прогноз погоды