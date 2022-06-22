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Возможен дождь - сообщение Узгидромета
Возможен дождь - сообщение Узгидромета
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра.
2022-06-22T09:02+0500
2022-06-22T09:02+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 29-31 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра. Температура 15-20 градусов.Читайте также: В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет
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Возможен дождь - сообщение Узгидромета

09:02 22.06.2022
© pexels.com/JoelЗонт с черной рамкой
Зонт с черной рамкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2022
© pexels.com/Joel
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Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 29-31 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.
В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.
Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра. Температура 15-20 градусов.
Читайте также: В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет
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