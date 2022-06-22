https://uz.sputniknews.ru/20220622/vozmojen-dojd---soobschenie-uzgidrometa-25521999.html
Возможен дождь - сообщение Узгидромета
Возможен дождь - сообщение Узгидромета
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра.
2022-06-22T09:02+0500
2022-06-22T09:02+0500
2022-06-22T09:02+0500
общество
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6415f4b02c42bb8acf54c6da38399bfd.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 29-31 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра. Температура 15-20 градусов.Читайте также: В ночь с 23 на 24 июня земляне смогут увидеть парад планет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b7e1dc1d3f6a35df9a843a1e8e998ce4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды
Возможен дождь - сообщение Узгидромета
Синоптики предупреждает о возможности селей и паводков, а также об усилении ветра.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
В Ташкенте во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура воздуха 29-31 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
В целом по территории республики временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 27-32 градуса.
Однако в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам пройдут дожди, грозы, выпадение града, а также возможны сели и паводки. Местами с усилением ветра. Температура 15-20 градусов.