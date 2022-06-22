https://uz.sputniknews.ru/20220622/vsu-atakuyut-burovye-platformy-i-ostrov-zmeinyy-ot-bessiliya-25533894.html

ВСУ атакуют буровые платформы и остров Змеиный от бессилия

ВСУ атакуют буровые платформы и остров Змеиный от бессилия

Безрезультатными в военном отношении ударами ВСУ по буровым платформам и острову Змеиный киевский режим стремится угодить западным организаторам и спонсорам боевых действий на Украине, чтобы получить новые кредиты и вооружения.

2022-06-22T13:48+0500

2022-06-22T13:48+0500

2022-06-22T13:48+0500

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В борьбе с Россией главный фронт для киевских марионеток США и НАТО – "шкурный", то есть финансово-экономический. Без помощи Запада боевые действия завершатся капитуляцией Украины в течение нескольких дней. Отсюда – постоянное стремление Киева имитировать хоть какую-то "перемогу", которую можно медийно оформить для конвертации в денежный транш или партию западного вооружения. Поддержка определенного градуса нацизма и русофобии в обществе – вторична, ведь мобилизационные ресурсы позволяют годами вести войну "до последнего украинца", не особо интересуясь мнением сограждан.Осознавая бессилие ВСУ на поле боя, киевский режим все чаще использует на суше и на море циничную террористическую тактику. Только этим можно объяснить ракетные удары по жилым кварталам Донецка и нефтедобывающим платформам на шельфе, в 70 км от побережья Одесской области Украинские войска атаковали буровые платформы "Черноморнефтегаза" и остров Змеиный утром 20 июня. В воздушном налете на Змеиный задействовали более 15 разведывательно-ударных беспилотников ВСУ, включая Bayraktar TB2. Вблизи острова заметили стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.Замысел операции киевского режима предусматривал массированные воздушные и ракетно-артиллерийские удары по Змеиному с последующей высадкой там десанта. С огневых позиций западнее Одессы остров обстреливали украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и натовскими 155-мм гаубицами М-777. Однако подразделения российских войск успешно (без потерь и повреждений инфраструктуры гарнизона) отразили новую попытку ВСУ "вернуть" Змеиный. Российские средства ПВО "Панцирь" и "Тор" уничтожили: 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У", более 20 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" (до острова не долетело ничего). Умные учатся на чужих ошибках, а ВСУ и на своих не желают.Напомню, в ходе безрассудного майского штурма ВСУ потеряли четыре ударных самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников, корвет проекта 1241 "Молния", три бронированных катера проекта 58181 "Кентавр" с десантом на борту, командование ВС РФ значительно усилило оборону Змеиного зенитно-ракетными комплексами и реактивными системами залпового огня. В северо-западной части Черного моря остров Змеиный имеет стратегическое значение (контроль судоходных маршрутов из Румынии в Одессу и Николаев), поэтому следует ожидать продолжения "психических атак" ВСУ.Украинские граблиРоссийский шквал огня 20 июня вынудил командование ВСУ в очередной раз отказаться от высадки десанта на Змеиный. За провал своей миссии киевский режим решил "отомстить" российской газодобывающей инфраструктуре, расположенной в 40 км к востоку от острова. После ударов Bayraktar TB2 и катерной группы с ракетным вооружением три платформы получили повреждения. Известно о троих раненых и семерых пропавших без вести сотрудниках "Черноморнефтегаза". Эвакуированы 94 вахтовика. Сильный пожар на платформе "БК-1" создал угрозу экологической катастрофы для целого ряда Причерноморских стран.Вроде бы, по буровым платформам ударили украинскими ракетами "Нептун", и все же здесь наверняка не обошлось без участия специалистов НАТО. Российские эксперты предполагают, что применялись противокорабельные ракеты Harpoon американского производства, поставленные ранее из Дании. Заметим, военнослужащие альянса участвовали и в майском штурме Змеиного.В ответ на террористическую атаку киевского режима ВС России вчера уничтожили крылатыми ракетами "Оникс" ангары с украинскими БПЛА Bayraktar TB2 на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы и два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский. Одновременно российские ВКС "демилитаризовали" две пусковые установки украинских ЗРК "С-300" близ Очакова и Тузлы.Перемалывание военных объектов на территории Украины продолжается. Российские войска только за минувшие сутки поразили 216 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 13 танков и других бронемашин, два склада боеприпасов. Уничтожено 570 националистов. Днем ранее в Днепропетровской области ракетным ударом уничтожены (в ходе совещания) 57 генералов и офицеров ВСУ.Натовское оружие в борьбе с Россией не помогает, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил о 20-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской. Террористические методы действий ВСУ в отношении мирных жителей и гражданских объектов отрезвляюще действуют на европейских лидеров. Неслучайно Германия, Франция, Италия отказались поставлять Киеву тяжелое вооружение. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обещает воевать лопатами. Европа устала от украинских проблем. И все же марионеточный киевский режим по командам Вашингтона и Лондона снова и снова наступает на грабли самоуничтожения.США и Британия поддерживают пока войну "до последнего украинца", однако и в этих странах нарастают экономические трудности, внутриполитическая турбулентность. Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще призывает союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине – коллективный Запад медленно, но верно впадает в отчаяние. "Губернатор" Луганской области Сергей Гайдай сообщил о начале большого наступления ВС РФ. По его словам, на линии соприкосновения творится настоящий "ад". Украинские военнослужащие массово сдаются в плен. Все ближе осень, которая обещает глобальные перемены миропорядка.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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спецоперация, россия, украина, сша, нато