https://uz.sputniknews.ru/20220622/za-kakimi-professiyami-studenty-iz-uzbekistana-edut-v-chelyabinsk-25550993.html

За какими профессиями студенты из Узбекистана едут в Челябинск?

За какими профессиями студенты из Узбекистана едут в Челябинск?

Студенты из стран Ближнего зарубежья поступают по внутренним испытаниям, без ЕГЭ. Всем иностранным студентам предоставляется общежитие.

2022-06-22T19:32+0500

2022-06-22T19:32+0500

2022-06-22T19:32+0500

общество

студенты

узбекистан

челябинск

егэ

общежитие

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Более 500 студентов из Узбекистана учатся в ЮУрГУ в Челябинске. Дилрабо Тожикулова родом из города Алмалык Ташкентской области. "Мои родственники учились в России, и я, видя их положительный опыт, всегда хотела получить российское высшее образование. ЮУрГУ – стал первым российским вузом, представители которого сами приехали в мой родной город. В итоге я сдала экзамен и поступила на филологический факультет", — рассказала студентка.Как пояснила начальник отдела по работе с иностранными студентами Южно-Уральского государственного университета Людмила Лапина, ребята из Узбекистана выбирают экономику и менеджмент, металлургию, а также педагогическое образование. "Сложностей с русским языком у меня не возникло, поскольку и детский садик, и школа, и колледж – все было на русском языке. Я всегда точно знала, что буду изучать язык на профессиональном уровне, чтобы потом стать хорошим учителем русского и литературы. Я уже окончила бакалавриат, сейчас учусь в магистратуре, параллельно стала специалистом в отделе по работе с иностранными студентами ЮУрГУ", — рассказала Дилрабо Тожикулова.По ее словам, продолжать она хочет в том же духе: устраивать международные мероприятия, помогать иностранным студентам в адаптации и, конечно, преподавать для них русский язык. Челябинск уже стал для нее родным городом. Сюда переехала вся семья.Ее сестра Дилноза Тожикулова учится в ЮУрГУ на втором курсе зарубежного регионоведения."Я - волонтер и активист Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Была организатором форумов Урал Фест 2.0, Великая Отечественная война - наша общая Победа, а в апреле поехала на ХII Евразийский Экономический форум в город Екатеринбург", - отметила студентка. Дилноза приняла участие в тотальном диктанте и получила оценку А - 89 баллов из 100. Брат Дилнозы и Дилрабо так же собирается поступать в ЮУрГУ, но на факультет туризма.ЮУрГУ - мультидисциплинарный исследовательский вуз, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии Индустрии 4.0 и глобальном лидерстве в интегрирующих компьютерных науках и инжиниринг областях. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030".Студенты из стран Ближнего зарубежья поступают по внутренним испытаниям, без ЕГЭ. Для поступления им необходимо подать паспорт и аттестат об окончании школы (с переводом на русский язык). Общежитие предоставляется всем иностранным студентам: 8 общежитий расположены в непосредственной близости от главного корпуса. На территории кампуса ЮУрГУ есть медицинский центр и спорткомплекс.По словам Людмилы Лапиной, вуз ребятам интересен и с точки зрения территориальной близости - из Узбекистана и Таджикистана летают прямые рейсы, а с Казахстаном у Челябинской области общие границы; и с точки зрения обширного выбора образовательных программ.ЮУрГУ активно сотрудничает с Наманганским инжинерно-строительным институтом (НамИСИ) – в 2019 году был заключен меморандум о взаимопонимании и договор о реализации совместных образовательных программ бакалавриата по направлениям Архитектура и Строительство. На сегодняшний день по совместным образовательным программам ЮУрГУ и НамИСИ на 3 курсе обучается 18 студентов.Кроме того, вузы заключили договор о создании российско-узбекского факультета ЮУрГУ на базе НамИСИ с целью реализации совместных образовательных программ бакалавриата по направлениям Бизнес-информатика, Строительство (Строительство зданий и сооружений, Производство строительных материалов, изделий и конструкций) и Пищевые технологии.По итогам визита представителей НамИСИ в ЮУрГУ было принято решение расширять сферы и формы партнерства, повышать квалификацию преподавателей НамИСИ на базе ЮУрГУ, поощрять двустороннюю академическую мобильность преподавателей, привлекать профессоров ЮУрГУ для научного консультирования магистров, аспирантов и докторантов НамИСИ.В этом году один преподаватель НамИСИ успешно освоил программу повышения квалификации в ЮУрГУ по направлению "Геодезическое обеспечение строительного производства". 10 преподавателей НамИСИ осваивают программу повышения квалификации в ЮУрГУ по направлению "Цифровые компетенции в работе преподавателя высшей школы".

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студенты, узбекистан, челябинск, егэ, общежитие