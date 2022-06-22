За какими профессиями студенты из Узбекистана едут в Челябинск?
© SputnikИностранные студенты в Челябинске
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Студенты из стран Ближнего зарубежья поступают по внутренним испытаниям, без ЕГЭ. Всем иностранным студентам предоставляется общежитие.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Более 500 студентов из Узбекистана учатся в ЮУрГУ в Челябинске. Дилрабо Тожикулова родом из города Алмалык Ташкентской области.
"Мои родственники учились в России, и я, видя их положительный опыт, всегда хотела получить российское высшее образование. ЮУрГУ – стал первым российским вузом, представители которого сами приехали в мой родной город. В итоге я сдала экзамен и поступила на филологический факультет", — рассказала студентка.
Как пояснила начальник отдела по работе с иностранными студентами Южно-Уральского государственного университета Людмила Лапина, ребята из Узбекистана выбирают экономику и менеджмент, металлургию, а также педагогическое образование.
"В Узбекистане профессия учителя очень почетная, и наблюдается некоторая нехватка квалифицированных специалистов. Между тем, студентам близка старая советская система образования, они находят ее именно в России. Естественно, им проще получить российское образование по нашим стандартам, а потом на Родине применить свои знания", — отметила эксперт.
"Сложностей с русским языком у меня не возникло, поскольку и детский садик, и школа, и колледж – все было на русском языке. Я всегда точно знала, что буду изучать язык на профессиональном уровне, чтобы потом стать хорошим учителем русского и литературы. Я уже окончила бакалавриат, сейчас учусь в магистратуре, параллельно стала специалистом в отделе по работе с иностранными студентами ЮУрГУ", — рассказала Дилрабо Тожикулова.
© SputnikСтудентка из Узбекистана Дилрабо Тожикулова
Студентка из Узбекистана Дилрабо Тожикулова
© Sputnik
По ее словам, продолжать она хочет в том же духе: устраивать международные мероприятия, помогать иностранным студентам в адаптации и, конечно, преподавать для них русский язык. Челябинск уже стал для нее родным городом. Сюда переехала вся семья.
Ее сестра Дилноза Тожикулова учится в ЮУрГУ на втором курсе зарубежного регионоведения.
© SputnikСтудентка из Узбекистана Дилноза Тожикулова
Студентка из Узбекистана Дилноза Тожикулова
© Sputnik
"Я - волонтер и активист Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала. Была организатором форумов Урал Фест 2.0, Великая Отечественная война - наша общая Победа, а в апреле поехала на ХII Евразийский Экономический форум в город Екатеринбург", - отметила студентка.
Дилноза приняла участие в тотальном диктанте и получила оценку А - 89 баллов из 100. Брат Дилнозы и Дилрабо так же собирается поступать в ЮУрГУ, но на факультет туризма.
"Челябинск - столица Южного Урала, у нас более 120 разных национальностей и этнических групп. Все привыкли жить бок о бок, без агрессии и конфликтов. С иностранными студентами всегда проводится большая адаптационная работа, действует крупная ассоциация иностранных студентов Южного Урала. Мы их всех принимаем как родных, они чувствуют себя здесь как дома. Бывает, что ребята из Ближнего зарубежья поступают целыми семьями – сначала один, потом брат, затем сестра… Это очень хорошая преемственность", - отметила Людмила Лапина.
ЮУрГУ - мультидисциплинарный исследовательский вуз, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии Индустрии 4.0 и глобальном лидерстве в интегрирующих компьютерных науках и инжиниринг областях. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030".
© SputnikИностранные студенты в Челябинске
Иностранные студенты в Челябинске
© Sputnik
"Университет входит в топ-1000 ведущих мировых вузов, и это, безусловно, привлекает иностранных студентов из Ближнего зарубежья. Для них предусмотрено более 3 тысяч бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Если же кто-то не проходит на бюджет, то всегда есть возможность учиться на контрактной основе, причем с этого года действует система скидок на оплату обучения в зависимости от того, как абитуриент сдает вступительные испытания", - рассказала сотрудник вуза.
Студенты из стран Ближнего зарубежья поступают по внутренним испытаниям, без ЕГЭ. Для поступления им необходимо подать паспорт и аттестат об окончании школы (с переводом на русский язык). Общежитие предоставляется всем иностранным студентам: 8 общежитий расположены в непосредственной близости от главного корпуса. На территории кампуса ЮУрГУ есть медицинский центр и спорткомплекс.
По словам Людмилы Лапиной, вуз ребятам интересен и с точки зрения территориальной близости - из Узбекистана и Таджикистана летают прямые рейсы, а с Казахстаном у Челябинской области общие границы; и с точки зрения обширного выбора образовательных программ.
ЮУрГУ активно сотрудничает с Наманганским инжинерно-строительным институтом (НамИСИ) – в 2019 году был заключен меморандум о взаимопонимании и договор о реализации совместных образовательных программ бакалавриата по направлениям Архитектура и Строительство. На сегодняшний день по совместным образовательным программам ЮУрГУ и НамИСИ на 3 курсе обучается 18 студентов.
© SputnikДилрабо Тожикулова и Галия Кашапова
Дилрабо Тожикулова и Галия Кашапова
© Sputnik
Кроме того, вузы заключили договор о создании российско-узбекского факультета ЮУрГУ на базе НамИСИ с целью реализации совместных образовательных программ бакалавриата по направлениям Бизнес-информатика, Строительство (Строительство зданий и сооружений, Производство строительных материалов, изделий и конструкций) и Пищевые технологии.
По итогам визита представителей НамИСИ в ЮУрГУ было принято решение расширять сферы и формы партнерства, повышать квалификацию преподавателей НамИСИ на базе ЮУрГУ, поощрять двустороннюю академическую мобильность преподавателей, привлекать профессоров ЮУрГУ для научного консультирования магистров, аспирантов и докторантов НамИСИ.
В этом году один преподаватель НамИСИ успешно освоил программу повышения квалификации в ЮУрГУ по направлению "Геодезическое обеспечение строительного производства". 10 преподавателей НамИСИ осваивают программу повышения квалификации в ЮУрГУ по направлению "Цифровые компетенции в работе преподавателя высшей школы".