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Землетрясение в Афганистане – погибли 280 человек
Землетрясение в Афганистане – погибли 280 человек
При землетрясении в Афганистане погибли 280 человек, более 600 получили ранения. На месте идут спасательные работы.
2022-06-22T13:27+0500
2022-06-22T13:27+0500
2022-06-22T13:27+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
трагедия
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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения в афганских провинциях Пактика и Хост в результате землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bakhtar.Землетрясение ощутили жители Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана.Читайте также: Узбекистан ощутил афганское землетрясение
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афганистан, землетрясение, трагедия, жертвы, погибшие
Землетрясение в Афганистане – погибли 280 человек
При землетрясении в Афганистане погибли 280 человек, более 600 получили ранения. На месте идут спасательные работы.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения в афганских провинциях Пактика и Хост в результате землетрясения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Bakhtar.
"По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения после землетрясения в провинциях Пактика и Хост", - приводит агентство слова чиновников.
Землетрясение ощутили жители Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана.