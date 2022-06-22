https://uz.sputniknews.ru/20220622/zemletryasenie-v-afganistane--pogibli-280-chelovek--25540293.html

Землетрясение в Афганистане – погибли 280 человек

Землетрясение в Афганистане – погибли 280 человек

При землетрясении в Афганистане погибли 280 человек, более 600 получили ранения. На месте идут спасательные работы.

2022-06-22T13:27+0500

2022-06-22T13:27+0500

2022-06-22T13:27+0500

происшествия

афганистан

землетрясение

трагедия

жертвы

погибшие

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения в афганских провинциях Пактика и Хост в результате землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bakhtar.Землетрясение ощутили жители Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана.Читайте также: Узбекистан ощутил афганское землетрясение

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афганистан, землетрясение, трагедия, жертвы, погибшие