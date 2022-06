https://uz.sputniknews.ru/20220623/-za-bezopasnost-v-yandeks-taksi-budut-otvechat-texnologii-buduschego-25584167.html

За безопасность в "Яндекс Такси" будут отвечать технологии будущего

За безопасность в "Яндекс Такси" будут отвечать технологии будущего

В ближайшее время разработчики планируют внедрить в узбекистанскую версию мобильного приложения системы, уже используемые в России.

2022-06-23T19:11+0500

2022-06-23T19:11+0500

2022-06-23T19:11+0500

общество

яндекс такси

it-технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17938453_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dba3c583ebc595fe638f85bd45aeb82.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Пассажиры "Яндекс Go" могут сами улучшить качество работы сервиса такси, оставляя отзывы о поездках. Об этом заявил руководитель проектов по развитию бизнеса "Яндекс Gо" Кайсар Дыбысов на воркшопе, который компания провела совместно с IT Park в Ташкенте. Мероприятие было посвящено технологиям будущего, которые могут появиться на дорогах Узбекистана.Также в узбекистанской версии приложения работает технология проверки личности водителя перед подключением к сервису, рассказал специалист. Кроме этого, в ближайшем будущем компания планирует внедрить в Узбекистане системы, которые уже активно используются в России и повышают уровень безопасности на дорогах.В числе инновационных методов контроля за состоянием машин и водителей – контроль превышения скорости водителя. Сервис получает информацию о скорости движения машин, "привязанных" к "Яндекс Go", благодаря автоматическому онлайн-мониторингу, и сличает их с данными карт, где указано ограничение скорости на различных участках.Если водитель значительно превышает скорость, сервис отправляет ему уведомление с предупреждением. В случае систематических нарушений доступ к сервису закрывается.Что касается любителей маневрировать на дорогах, с ними будет бороться система, считывающая информацию с гироскопа телефона. Так называется датчик в мобильном телефоне, предназначенный для определения положения аппарата в пространстве.С помощью гироскопа контроль-система приложения способна фиксировать резкое торможение автомобиля или маневры из стороны в сторону. Также сервис отличает движения телефона, если водитель берет его в руки или перекладывает с места на место – и не относит их к нарушениям, отметил Кайсар Дыбысов.Напомним, сервисы "Яндекс" пришли на рынок Узбекистана в 2018 году. Общее количество доступных сервисов компании в нынешнем году - 30. Впервые сервис был запушен в Ташкенте.Позднее "Яндекс Go" заработал в следующих городах: Бухаре, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде. Собственных водителей и машин у сервиса при этом нет, он сотрудничает с местными перевозчиками.В апреле стало известно, что власти Узбекистана предложили "Яндекс.Такси" стать компанией-резидентом ташкентского IT Park. Как сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики, предложение выдвинули в ходе встречи главы Мининфокома Шерзода Шерматова и управляющего директора "Яндекс.Такси" по странам СНГ Кирилла Свинцова.Читайте также: "Яндекс" и IT Park показали возможности искусственного интеллекта

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

яндекс такси, it-технологии