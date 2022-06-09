https://uz.sputniknews.ru/20220609/yandeks-i-it-park-pokazali-vozmojnosti-iskusstvennogo-intellekta-25159834.html

"Яндекс" и IT Park показали возможности искусственного интеллекта

"Яндекс" и IT Park показали возможности искусственного интеллекта

В столичном университете показали как работает голосовой помощник Яндекса и как научить его чему-то новому.

2022-06-09T14:32+0500

2022-06-09T14:32+0500

2022-06-09T15:38+0500

общество

яндекс

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. "Яндекс" и IT Park показали возможности голосовых технологий с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.Для этого в университете Амити в Ташкенте прошел воркшоп. Спикеры показали слушателям, как работает голосовой помощник Яндекса и как научить его чему-то новому.Ранее сообщалось о договоренностях IT Park со Сбербанком и парком Горького в Нижнем Новгороде.Со Сбербанком — это образовательная программа цифровой трансформации и открытие компании для синтеза голосовых записей. С парком Горького в Нижнем Новгороде — привлечение ориентированных на IT-экспорт компаний.

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яндекс, искусственный интеллект