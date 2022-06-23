https://uz.sputniknews.ru/20220623/filippiny-planiruyut-podklyuchitsya-k-rossiyskoy-spfs-dlya-prodoljeniya-torgovli-25563108.html

Филиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Филиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли

Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.

2022-06-23T08:46+0500

2022-06-23T08:46+0500

2022-06-23T08:46+0500

в мире

россия

филиппины

банковская сфера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25563200_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_07d7a1a454a0e2218f13d633286e8a87.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня, предположил дипломат.Читайте также: В Сбербанке ответили, как повлияет отключение от SWIFT на денежные переводы в Узбекистан

россия

филиппины

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, филиппины, банковская сфера