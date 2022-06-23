https://uz.sputniknews.ru/20220623/filippiny-planiruyut-podklyuchitsya-k-rossiyskoy-spfs-dlya-prodoljeniya-torgovli-25563108.html
Филиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Филиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.
2022-06-23T08:46+0500
2022-06-23T08:46+0500
2022-06-23T08:46+0500
в мире
россия
филиппины
банковская сфера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25563200_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_07d7a1a454a0e2218f13d633286e8a87.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня, предположил дипломат.Читайте также: В Сбербанке ответили, как повлияет отключение от SWIFT на денежные переводы в Узбекистан
россия
филиппины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25563200_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_72990d2d530fb887d2c2a2dfcec0374e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, филиппины, банковская сфера
Филиппины планируют подключиться к российской СПФС для продолжения торговли
Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости
филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
"Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения", — сказал Байлен.
Решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня, предположил дипломат.
"Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил посол.