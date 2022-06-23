https://uz.sputniknews.ru/20220623/kak-otrazyatsya-na-tsenax-izmeneniya-v-gazovoy-otrasli-uzbekistana--video-25594449.html

Как отразятся на ценах изменения в газовой отрасли Узбекистана — видео

Как отразятся на ценах изменения в газовой отрасли Узбекистана — видео

Что будет с ценами на газ в Узбекистане, для чего учредили UzGasTrade и какие от этого выгоды для граждан, в интервью Sputnik объясняет эксперт Вячеслав Кулагин.

2022-06-23T22:11+0500

2022-06-23T22:11+0500

2022-06-23T22:11+0500

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"Узтрансгаз" станет единым оператором магистральной газотранспортной системы по транспортировке, хранению и транзиту газа. Для этого в стране учреждена новая компания UzGasTrade, которая будет заниматься покупкой и продажей газа.Для чего учредили UzGasTrade? Какие от этого выгоды для отрасли и граждан? Что будет с ценами на газ?Руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин оценил перспективы проекта и предположил допустимые цены на газ.По его словам, создание UzGasTrade направлено на повышение прозрачности работы системы транспортировки и поставок газа. Прямого влияния на стоимость газа запуск проекта не окажет.Кроме того, для обеспечения устойчивой работы и модернизации газотранспортной системы Узбекистану важно иметь определенный инвестиционный задел, объясняет он. Поэтому потребуются экономически обоснованные тарифы, устанавливаемые с учетом планов развития.Что еще важно учитывать Узбекистану при развитии газовой отрасли, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

цены, узбекистан, газ, видео